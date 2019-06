Bolton a Padrino López: No te dejes arrastrar por un dictador obsesionado #3Jun

El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, envió un mensaje a través de su red social Twitter a Vladimir Padrino López, instándole que no se deje pasar por encima por el régimen de Maduro.

Principalmente le indicó cuáles son los puntos que debe respaldar: «Apoyar al pueblo venezolano en favor de una transición democrática y constitucional. Proteger las instituciones y el futuro de Venezuela».

Luego, de forma polémica, Bolton agregó: «No te dejes arrastrar por un dictador obsesionado con el poder«.

.@vladimirpadrino: The writing is on the wall. Stand with the Venezuelan people in favor of a democratic, Constitutional transition. Protect Venezuela’s institutions and future. Don’t be dragged down by a dictator solely obsessed with power.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 2, 2019