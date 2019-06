Comando Sur de EEUU: El ELN está presente en aproximadamente 12 estados de Venezuela #5Jun

El Comando Sur de Estados Unidos informó este miércoles que la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional (ELN), está presente en al menos 12 estados de Venezuela, según estudio del Centro de Organización del Crimen Organizado, con sede en Washington.

«El ELN está presente en 12, o aproximadamente la mitad, de #Venezuela los Estados de, según Insight Crime, una organización de investigación con sede en Washington que supervisa América Latina!, se lee en una publicación del Comando Sur en su cuenta Twitter.

"The ELN is present in 12, or roughly half, of #Venezuela’s states, according to InSight Crime, a Washington-based research organization that monitors Latin America."https://t.co/aICgmIdcBY

— U.S. Southern Command (@Southcom) June 5, 2019