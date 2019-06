Rick Scott: Nicolás Maduro está cometiendo un genocidio en Venezuela #18Jun

El exgobernador de Florida y actual senador republicano en los Estados Unidos, Rick Scott, aclaró que, aunque no le gustaría una intervención militar en Venezuela, no la descarta.

Scott puntualizó que Nicolás Maduro debe salir del poder porque está cometiendo un genocidio en el país.

“Maduro está cometiendo un genocidio. Si no se resuelve el problema podemos tener a una Siria en nuestro hemisferio. Todos deben salir de ahí y dejar que los venezolanos decidan en una elección libre”, dijo el senador republicano.

Señaló que ha podido constatar el hambre que están pasando los venezolanos.

“Yo he estado en Cúcuta y he visto el hambre que están pasando los venezolanos. Maduro está básicamente matando a los niños de Venezuela. Las madres les dicen, no te enfermes que no tenemos medicinas. Y eso con el apoyo de Cuba, de Rusia, de China, de Irán, de Hezbolá”, indicó.