Venezuela Aid Live informó que no entregaron recursos a ningún gobierno ni organización política #18Jun

Debido a las informaciones sobre la supuesta corrupción de fondos en Cúcuta, Colombia, la organización del concierto Venezuela Aid Live, emitió un comunicado donde negó haber entregado recursos a algún ente gubernamental u organización política.

En el comunicado, se detalló que toda ayuda que se haya dado que no sea monetaria, no estuvo vinculada directamenta con la organización del concierto: «Si se realizaron donaciones en especie tales como: alimentos no perecederos, medicinas, ropa, o cualquier aporte físico, estas no tuvieron vinculación alguna directa o indirecta con Aid Live Foundation».

De manera firme, en el comunicado se recalcó: «Aid Live Foundation aclara que no tiene ningún vínculo con las ayudas represada en Cúcuta Norte de Santander y tampoco tiene ningún vínculo político de ningún tipo con ningún gobierno«.