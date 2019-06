En Washington la oposición venezolana ya ganó #20Jun

Juan Guaidó y sus representantes son homenajeados como verdaderos únicos líderes de Venezuela. Pero esto está lejos de la realidad de Caracas, donde el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro continúa aferrado al poder.

Guaidó, quien surgió del anonimato y pasó a hacer reconocido entre los venezolanos en tan solo unos cuantos meses, es ahora reconocido como el Presidente Interino en Venezuela por mas de 50 países. Este es el resultado de un largo y arduo esfuerzo por parte de la oposición del país – de los cuales muchos se encuentran actualmente encarcelados, escondidos o en el exilio- que ha resistido al régimen autoritario que Maduro ha implementado desde la muerte de su predecesor, el socialista revolucionario Hugo Chávez, en 2013.

Al hablar con el emisario de Guaidó en Estados Unidos, le pregunté si era extraño para él pensar que si no se hubiese visto forzado al exilio pudiese ser él quien ocupara la posición de Guaidó en estos momentos.

“No. Estoy donde estoy,” respondió Carlos Vecchio durante una de dos entrevistas que le hice en los meses de mayo y junio. En algún punto pensó en lanzarse como candidato parlamentario y por un corto período de tiempo tomó las riendas del partido de Voluntad Popular cuando Leopoldo López, líder del partido político, fue encarcelado en 2014. Sin embargo, poco después, Vecchio tuvo que irse a la Florida para evadir su propia orden de arresto. Cinco años después de que Vecchio apareciera en YouTube con barba y camisa mientras permanecía 100 días en clandestinidad, leyendo en voz alta desde una ubicación desconocida un manifiesto político escrito por López, el hombre sentado frente a mí se asemejaba al típico apuesto diplomático de D.C., con su traje oscuro, corbata roja, bien afeitado y peinado con gel.

“No. Nunca lo he pensado,” reiteró Vecchio. “Juan Guaidó ha hecho un increíble trabajo. Él es un gran líder”.

Una razón por la que Guaidó, de 35 años, ocupa su posición actual, es porque cuando fue el turno de Voluntad Popular de asumir el liderazgo rotativo de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, los miembros más importantes de su partido estaban todos al margen. En el mes de enero, Maduro comenzó otro período presidencial después de ganar una elección ampliamente considerada como manipulada. Como jefe de la única institución electa democráticamente en Venezuela, Guaidó invocó una disposición constitucional para asumir el papel de Presidente Encargado. Los Estados Unidos y docenas de aliados cambiaron rápidamente su reconocimiento diplomático al gobierno de Guaidó, quien nombró a Vecchio como su representante en Washington y le encargó la tarea de coordinar la campaña internacional para sacar a Maduro del poder.

El principal desafío de Vecchio es convertir sus logros en Washington en un cambio político transformador en Caracas. Tras el intento de Guaidó el 30 de abril de voltear a los principales funcionarios de Maduro en su contra, sus representantes en el extranjero están tratando de aumentar drásticamente la presión diplomática y económica sobre el gobierno de Maduro, incluso a través de amenazas no tan veladas de intervención militar extranjera. Y hay una razón por la cual estos esfuerzos se concentran en Washington: ningún país es más crucial para que esta estrategia funcione o no como lo es Estados Unidos.

Los diplomáticos de Guaidó insisten en que, los venezolanos están determinando su propio destino, desde poder tener un presidente de transición hasta el planteamiento de si utilizar la fuerza contra Maduro. Sin embargo, también están apostando a ese destino con la fe que tienen en el apoyo de Estados Unidos.

Vecchio fue inequívoco acerca del compromiso de la administración de Donald Trump con la causa. Recordó una reunión con el vicepresidente Mike Pence donde: «Me dijo: ‘Carlos, EEUU está con ustedes hasta que recuperen su democracia’, y yo confío en él». Yo confío en él, y confío en Trump «, dijo Vecchio, quien habló con el presidente de los Estados Unidos tres veces. «¿Sabes por qué? Le dije: ‘No están defendiendo solamente los derechos de los venezolanos. Están defendiendo los principios y valores universales establecidos por sus Padres Fundadores, quienes han hecho de este país una gran nación.”

El mensaje de la administración de Trump, sin embargo, ha sido más equívoco. «Trump no quiere una guerra» en Venezuela, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton, parece estar «probando un enfoque retórico para el cambio de régimen – que si solo grita lo suficiente y amenaza lo suficiente, tal vez colapsará”, me dijo Fernando Cutz, exdirector para Suramérica del Consejo de Seguridad Nacional de Trump. (La jurisdicción de Bolton es el mundo entero, pero desde el 30 de abril, el 60 por ciento de sus tweets han sido relacionado con Venezuela).

Si la administración Trump no está preparada para enviar tropas al país, su enfoque podría ir al otro extremo: «Dejar de hablar de Venezuela y fingir que nunca sucedió», dijo Cutz. Por ahora, los Estados Unidos está apostando a que el aumento de las sanciones, incluyendo un embargo del petróleo, eventualmente derrotará a Maduro.

«La pregunta es: si todo esto ‘falla’, ¿cómo se recuperan Estados Unidos y estos otros 56 países [que han reconocido a Guaidó]?», pregunté. «Lo que podría suceder … es que tendremos un gobierno en el exilio en los Estados Unidos, en Washington D.C. esencialmente».

Cuando Vecchio, quien es de la pequeña ciudad venezolana de Caripe y que asistió a Georgetown y Harvard a hacer sus postgrados, se exilió por primera vez, “era como un guardabosques solitario», me dijo su asesor político, Francisco Márquez.

Sin embargo, en 2018, Vecchio ya viajaba por Europa y América con otros líderes de la oposición venezolana exiliados, reuniéndose con funcionarios como Pence y el presidente francés, Emmanuel Macron, a quienes les instó a declarar ilegítima la reelección de Maduro.

Vecchio ahora se conoce en todo Washington como un embajador de pleno derecho. Pareciera que aparece en todas partes en D.C., como Waldo. Ahí está en los escalones del Capitolio, alabando al Comité de Relaciones Exteriores del Senado por su apoyo. Ahí está en una conferencia del Departamento de Estado de las Américas, posando para una foto con el nuevo presidente pro-Guaidó de El Salvador. En un banquete aceptando un premio en nombre del pueblo venezolano, proclamando «¡Viva Venezuela libre!”, mientras las luminarias de Washington lo bañan con una ovación de 30 segundos.

Los funcionarios de Estados Unidos «bromean con nosotros acerca de que uno de los pocos juegos bipartidistas en la ciudad es Venezuela», dijo Márquez. Incluso Arnold & Porter, una firma de cabildeo que recién en enero asesoraba al gobierno de Maduro, ahora representa a Guaidó. El Grupo BGR acordó hacer un trabajo pro bono para que Guaidó «promueva la causa de la libertad y la democracia en Venezuela».

Vecchio superó recientemente un obstáculo importante para consolidar la buena fe de Guaidó en Washington al ganar el control de la Embajada de Venezuela. En mayo, las fuerzas de seguridad estadounidenses desalojaron a miembros de la organización Code Pink, quienes junto con grupos aliados habían ocupado el edificio por invitación del gobierno de Maduro.

Cuando pasé por la embajada el día que los funcionarios de Guaidó lo tomaron, sentí como si hubiera llegado al set de una obra de teatro sobre la revolución en Venezuela. El agregado militar venezolano en los Estados Unidos, que abandonó las filas de Maduro en enero, estaba vestido con su atuendo militar completo. Márquez, el asesor de Vecchio, se apresuró a gritar: «¡Finalmente es nuestra!”. Encerrados detrás de las barricadas de la policía, los miembros de Code Pink y sus afiliados corearon: «¡Vecchio es una farsa! ¿Cuántos golpes de estado se necesitan?”. Los partidarios de Vecchio, muchos de ellos expatriados venezolanos, se derramaron en la calle Georgetown donde se encuentra la embajada, pasaron turistas perplejos y conductores de Lyft atrapados en el cruce geopolítico. Se abrazaron, capturaron el momento en sus teléfonos y agitaron banderas venezolanas mientras cantaban el himno nacional («Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó»).

Los diplomáticos de Guaidó llevaron la lucha por la recuperación de la embajada como un microcosmos de su misión más grande. Vecchio compartió imágenes de un recorrido por la embajada: montículos de basura, cables expuestos, muebles volteados. «@NicolasMaduro es destrucción y corrupción», escribió en Twitter. «Un país de progreso para todos pronto renacerá».

Mientras que las personas con armas están del lado de Guaidó en los Estados Unidos, Maduro ha mantenido un monopolio sobre el uso de la fuerza en Venezuela. La misma semana en que Vecchio asumió la autoridad sobre la embajada, las fuerzas de seguridad de Maduro impidieron temporalmente que los diputados de la oposición ingresaran a la Asamblea Nacional, la única institución que controlan actualmente en el país.

Y el equipo de Vecchio no solo debe establecer una presencia en la embajada, sino también dar a conocer su presencia en la capital de los EE.UU., donde las elecciones presidenciales de 2020 y las tensiones militares con Irán están absorbiendo una gran cantidad de oxígeno. (Cuando Venezuela aparece en los debates políticos, a menudo Trump y sus partidarios lo citan como una advertencia para lo que sucederá en los Estados Unidos si los demócratas implementan su agenda «socialista»).

A pocas cuadras de donde Vecchio anunció el fin de la «usurpación» en la embajada y prometió la próxima liberación del palacio presidencial de Miraflores, detrás de un podio con el sello de la República Bolivariana de Venezuela, me encontraba yo con los ciudadanos de Washington disfrutando Moscow Mules en un bar al lado del Río Potomac. Escuchando «Dinamita» de Taio Cruz en una plácida tarde de primavera, no parecían tener ni idea de lo que sucedía a pocas cuadras de ellos mientras Vecchio luchaba por el alma de su país.

Vecchio y sus asesores tienden a operar en Washington como el pato proverbial, deslizándose a lo largo de la superficie del agua mientras reman sin cesar para mantenerse a flote.

«Lo que estamos tratando de hacer es básicamente construir un paracaídas mientras bajamos», dijo Márquez. «Tenemos que asegurarnos de que el régimen se quiebre, pero también tenemos que prepararnos para hacer lo que corresponda cuando se quiebre».

Desde la recuperación de la embajada, el equipo de Vecchio ha lanzado un registro consular para que los venezolanos que viven en los Estados Unidos registren su información personal y sus necesidades consulares. La administración de Trump acordó reconocer la validez de los pasaportes venezolanos durante cinco años después de su fecha de vencimiento. Sin embargo, estos son pasos pequeños en comparación con la obtención de asistencia económica a largo plazo para reconstruir un país en colapso.

En Venezuela, los signos de progreso son aún más esquivos. Desde el levantamiento del 30 de abril, Maduro ha perdido la lealtad del jefe de su servicio de inteligencia. Pero todavía tiene el apoyo de otros altos funcionarios que supuestamente estaban negociando (posiblemente de mala fe) los términos de una transición política con el gobierno de Guaidó. El servicio de inteligencia de Venezuela, con un nuevo leal a Maduro a cargo, ha encarcelado al vicepresidente de la Asamblea Nacional como parte de una represión más amplia contra la oposición.

Vecchio me dijo que los miembros militares y civiles del círculo íntimo de Maduro todavía están discutiendo la salida del dictador con los funcionarios de Guaidó, pero se negó a dar nombres. Dijo que los niveles medio y bajo de las fuerzas armadas venezolanas respaldan a Guaidó, pero estuvo de acuerdo cuando le indiqué que no podían romper filas debido al temor de que los agentes de la inteligencia cubana aliados con Maduro estén observando cada uno de sus movimientos. Señaló el hecho de que Guaidó no ha sido detenido como prueba de que el control de Maduro sobre el poder se está debilitando.

También rechazó la idea de que los diplomáticos de Guaidó están avanzando más en Washington que sus colegas en Caracas, interrumpiéndome cuando mencioné cuánto apoyo había cultivado en los Estados Unidos para enfatizar que la base de apoyo principal de Guaidó está en Venezuela. Un tipo sociable que se despide con un gesto amigable, Vecchio rebosa confianza en su causa. (Le gusta el mantra «Seguimos avanzando».) Sin embargo, me concedió que «si no sucede nada dentro de Venezuela, nada va a suceder fuera de Venezuela».

Además, los avances graduales no son rival para el deterioro de la situación humanitaria en Venezuela. La desesperación está superando a la diplomacia, una cruda realidad por la cual los partidarios de Guaidó culpan a Maduro, pero que los críticos justifican con las sanciones de EEUU se están precipitando, quizás por diseño. Cuando hablamos a principios de junio, Vecchio contó una llamada que había recibido recientemente de Guaidó, quien mencionó una crisis de electricidad en espiral, el cierre desenfrenado de tiendas y enormes líneas de combustible. «Podríamos tener una explosión social», dijo Vecchio, potencialmente enviando a millones más a huir a naciones cercanas, además de los 4 millones de venezolanos que ya han abandonado el país.

Le pregunté a Vecchio sobre la posibilidad de usar la fuerza para expulsar a Maduro, y él enfatiza que la posición de Guaidó es clara: la meta es «una solución pacífica en Venezuela». Sin embargo, seis meses después de que Guaidó desafió el gobierno de Maduro, la oposición parece estar explorando la intervención militar. «Hay una verdadera frustración en marcha», dijo Cutz. «Creo que está empezando a haber una creencia dentro de la oposición de que esto no se resolverá de manera pacífica, que va a requerir algún tipo de enfoque más agresivo».

El mes pasado, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que considera a Venezuela como miembro y reconoce a Guaidó, presentó el caso (corto en detalles) para recurrir a un “uso de fuerza relativo” en Venezuela. Su fundamento fue el principio internacional de la «responsabilidad de proteger», desarrollado después del genocidio de Ruanda y la masacre de Srebrenica a mediados de los años noventa. Vecchio, cuyo libro sobre la lucha por la libertad en Venezuela tiene un prólogo de Almagro, también me dijo que Guaidó «está dispuesto a explorar cualquier otra opción para detener el sufrimiento de los venezolanos», incluida «una decisión multilateral bajo el principio de la responsabilidad de proteger.»