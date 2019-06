El periodismo venezolano nació entre gritos de libertad #27Jun

Cada 27 de junio en Venezuela se celebra el Día del Periodista. Entre felicitaciones a los profesionales en los oficios de informar, sentimientos encontrados y hasta algo de nostalgia por tiempos pasados, amantes, allegados y simpatizantes de la prensa libre marcan esta fecha en el calendario sin perder la fe de ver llegar tiempos mejores para una profesión que es bastión fundamental de cualquier sociedad que busque avanzar con optimismo hacia la modernidad.

La razón por la que en nuestro país se usa esta data para celebrar tal festividad obedece directamente a la fecha en la que circuló la primera edición del periódico “El Correo del Orinoco”, pionero de la prensa venezolana. Con un estilo que daba un guiño a la propaganda de guerra debutó el 27 de junio de 1818, por iniciativa del Libertador Simón Bolívar y un grupo de valiosos coagentes.

Como es bien sabido, en el desarrollo de cualquier emprendimiento de índole informativo es imprescindible la suma de brazos y mentes, razón por la cual el Libertador, se hizo de los buenos oficios de brillantes ayudadores provenientes de áreas tan diversas como milicia, ingeniería medicina y derecho, pero ¿Quiénes fueron estos colaboradores que aportaron sus destrezas en la génesis del periodismo en Venezuela? A continuación les presentamos algunos de ellos.

Carlos Soublette, general, editor, presidente y estadista

Participó como editor del Correo del Orinoco, sustituyendo a Francisco Antonio Zea. Nacido en la Guaira en 1870, hacia 1808 estudió la Academia de Matemáticas de la Universidad de Caracas, Soublette pasaría a formar parte del Cuerpo de Ingenieros Militares de la República, para luego iniciar su carrera militar uniéndose a las filas del ejército de Miranda, quien lo ascendería rápidamente a capitán tras su brillante desempeño.

Poco después se uniría al ejército de Bolívar, participando en numerosas batallas por la independencia, años después sería presidente interino en 1837 y presidente electo entre 1843 y 1847 destacándose por su capacidad para atacar muchos de los problemas que aquejaban a los venezolanos del momento. Durante su gobierno permitió la libertad de prensa y de expresión sin ningún tipo de restricciones, llegando a surgir durante su período periódicos como Las Avispas, La Oposición, La Centella y Sin Camisa.

Manuel Palacio Fajardo: la pluma que convenció a Europa de la Independencia

Se sumó al equipo editor tras las primeras 12 ediciones. Doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico, estudió Medicina en la Real y Pontificia Universidad de Santa Fe de Bogotá, se unió al movimiento independentista en 1810 en Guanare mientras ejercía su profesión como médico.

En 1812 tras la caída de la primera república viajaría a Estados Unidos, procurando la búsqueda de apoyo para la causa independentista hispanoamericana, pero debido al pacto de no agresión con España no le fue posible conseguir la ayuda deseada, de inmediato viajaría a Francia e Inglaterra tras la búsqueda de la ansiada ayuda igualmente sin éxito.

Desde Inglaterra publicaría su libro titulado ‘’Outline of the Revolution in Spanish America’’ (Bosquejo de la Revolución en la América Española) que influirá positivamente en la opinión pública europea hacia la independencia de las colonias americanas de España. En 1819 volvió a Venezuela para participar con Bolívar en el Correo del Orinoco, siendo unos de sus editores, ese mismo año Bolívar lo nombra secretario de Estado pero enfermó gravemente sin poder ocupar su cargo, falleció el 8 de mayo de 1819.

Fernando Peñalver, abogado, gobernador y hombre de imprenta

«Mándeme usted de un modo u otro una imprenta que es tan útil como los pertrechos», escribía Bolívar a Fernando Peñalver en 1817. Abogado, juez, estadista, primer gobernador de la Provincia de Carabobo, protagonista de orden en la formación de la Primera República y uno de los firmantes del Acta de la Independencia. Se unió a la causa independentista hacia 1810, siendo asesor de Bolívar. Tras su refugio en Trinidad logró conseguir importantes recursos para la causa, a él se dirigía Bolívar cuando aceptando su ayuda le pedía le enviara una imprenta, pieza fundamental para la creación del “Correo del Orinoco”. En 1812 es electo presidente del Congreso bajo su mandato se promulgan leyes como abolición de la Inquisición y la ley para castigar la deserción de militares. Años más tarde se reconocería su legado al periodismo como aporte fundamental en el desarrollo del oficio en Venezuela.

Juan Germán Roscio, el creador del “Hecho notorio”

Nacido en los llanos centrales en 1763 (actual estado Guárico), Juan Germán Roscio fue abogado, escritor, periodista y desde luego prócer de la independencia. Hijo de padre italiano y madre mestiza, es inspirador y redactor del Acta de Proclamación de la Independencia venezolana, la tercera en el mundo y la primera en Sur América. Colaboró con Bolívar en el Correo del Orinoco entre 1818 y 1822. Tras unirse al movimiento independentista en 1812 fue apresado y enviado a España desde donde redactó una solicitud de habeas corpus en perfecto inglés dirigido a la corona inglesa, logrando su liberación a petición del Rey Jorge III. Más tarde llegaría a Estados Unidos donde trabajaría con el Círculo de Intelectuales de Filadelfia. En 1817 escribió el libro “El triunfo de la libertad sobre el despotismo”, donde objeta de manera brillante el derecho de los reyes, desarrollando herramientas jurídicas como el “hecho notorio” utilizado hasta hoy por en las ciencias jurídicas alrededor del mundo.

Estas figuras marcaron el inicio del periodismo en Venezuela. Su lucha sigue vigente en cada reportero que asume el deber de informar pese a cualquier circunstancia. Por ellos, ¡Feliz día del periodista!