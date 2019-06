OPINIÓN Reflexión en positivo: Dicen los filósofos #27Jun

Albert Einstein, nos dejó este mensaje y creo que fue directo a los venezolano cito. “La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa” me parece que tenía toda la razón y es como una advertencia a nuestra patria, ustedes me dirán pero es difícil de creerlo lo que paso y está pasando en Venezuela, paso de ser el país más rico del mundo a uno de los más pobres, donde estábamos nosotros tampoco vamos a creer que estábamos todos metidos en el desastre o sentados a ver lo que pasa o compartiendo el sarao, no por favor creemos que fue peor caímos por bolsas porque inocente no son y eso es lo que más preocupa a la gente presume que jamás ha aprovechado este derroche y piense en un mejor futuro para todos aparte de que sufre pena ajena y comparte con gran tristeza el desastre en que se convirtió esta tacita de oro hoy evaporada como sal y agua, y cero esperanza de una rectificación o corrección por ello también tiene toda la razón Aristóteles cuando nos deja un mensaje con vigencia permanente que “ El ignorante crítica y afirma” y “el piensa el sabio reflexiona y busca a través del libro la verdad”

Hay que escuchar los mensajes que vengan de personas de buena fe con la mente abierta y corazón limpio por ello cito a esos filósofos que en cada palabra hay una enseñanza ajustado a la realidad pero tristemente de quien odia la educación y más a las universidades que podemos esperar, retrocesos y más atrasos, divergencias en vez de convivencia insultos tras otro insulto como si esto estuviese en los libros que enseñan y dan la oportunidad de aprender y enseñar con el ejemplo siendo esto compatible en la forma más pacifica con amor y voluntad del buen ciudadano que busca el bien y ama la libertad y la democracia; El sabio Benito Spinoza escribió para el mundo este mensaje que tampoco hay que olvidar porque cada día nos vemos más confundido y casa rato más sorprendido dijo este filosofo que “ Los asuntos del estado era algo muy serio y delicado y por tal motivo no debía dejársele a los políticos” esto se lo dejo mejor a los analistas politólogos y estudiosos de la política porque de verdad este tipo de política de hoy nos confunde mucho y preguntamos ingenuamente porque los políticos al llegar al poder cambian totalmente se convierten en sabelotodo, cambien el tono de voz, no quieren atender a nadie y todo el que piensa un poco distinto es su enemigo, y solo un grupo que sea bien visto por él manda más tiene acceso por lo menos a saber cuál es el rumbo a seguir y que su obligación es rendir cuentas claras y no estar casando enemigos, ni mucho menos busca pleitos que solo están en su mente, sino Benito Spinosa tenía razón.

Es muy triste y duro para los que buscan ser parte de la solución del conflicto si cada día lo que se ve en nada ayuda a que se resuelva con cordialidad, para nadie es un secreto que mientras los políticos se ponen de acuerdo y muy poco lo logran de hacer, se muere la gente de mengua de todas las edades y por falta de todo y lo más lamentable y ellos los saben, pero no ponen en práctica la consciencia y no piensan en dolor ajeno y actúan como si perdieron toda la sensibilidad, el sentimiento familiar, el amor a todo.

Si somos hermanos y todos estamos expuesto a sufrir en el momento menos esperado entonces no debe haber razón para perjudicar a nadie, señores mandatarios políticos por el bien de todos no le demos la razón a Spinoza, todos pero todos deseamos vivir en paz, pónganse de acuerdo, la mano en el corazón y pregúntense que pasa o que está pasando en nuestro país que todo se está destruyendo, que paso con el poderoso Estado Bolívar y sus empresas básicas hoy en plena decadencia y porque lo más fundamental del país que es la agricultura hoy esta reducido su siembra al 15%osea el 85% menos , cuando cada día este se necesita más, y por el rebaño de ganado que existía casi 18 millones de cabeza hoy no llega a 9 millones, y porque a los cafetaleros se le cerro el camino total y hasta la inspiración de cultivar tan noble y apetitoso producto, y los cañicultores se les cerro el camino y se les marchito su inspiración, ojala que Aristóteles y Spinoza no tengan toda la razón porque lo dicho por ellos, es demasiado antigua y estamos donde los países civilizados del mundo luchan por enviar los mejores adelantos y competir en calidad, y altas tecnología; sería muy bueno para todos que usted se pregunte como puede convivir un trabajador con su familia con 11 centavos de dólar diarios, si dicen por ahí que este país se dio el lujo de devaluar el dolar por Dios pónganse de acuerdo, piensen porque nuestros paisanos y hermanos se están marchando de nuestra patria, porque los hogares vacíos, los cuartos y comedores vacíos igual que las neveras y dispensa, como último un ruego a Dios porque se den cuenta que este no es el país que Dios nos dio y es de todos y para todos y porque esos filósofos no tengan razón.

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país”…

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]