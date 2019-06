Exportaciones venezolanas cayeron 39% en el primer trimestre de 2019 #28Jun

Las exportaciones venezolanas cayeron en 39% en el primer trimestre de este año, de acuerdo con la información dada a conocer por Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), al ser consultado sobre el comportamiento del sector en lo que va de año.

Señaló que en estos momentos el país ha estado exportando a los mercados internacionales productos de la pesca, como pescado, camarones, cangrejos, langostinos, legumbres, hortalizas, partes y piezas automotrices, revelando que durante el año 2018 se exportaron US$ 2.200 millones en estos rubros, registrando una caída de – 17% con respecto al 2017 cuando se alcanzaron casi los US$ 2.800 millones en exportaciones en el país, con un crecimiento de 24%, afirmando que el año pasado se registró una caída importante de – 19% y en el primer trimestre de este año, se refleja una caída de menos 39%, afirmó Goyo.

Dijo que nuestro principal mercado de exportaciones es el de los Estados Unidos, luego China que importa 90% de hierro fundamentalmente, Colombia, Francia, Alemania, Chile, entre otros.

Admitió que en estos momentos la producción de acero, aluminio y de polietileno están en cero, lo que ha afectado tres cadenas de producción que son fundamentales en el sector manufacturero nacional, pero, por ejemplo el hierro se sigue produciendo en volúmenes menores y ese material sin procesar se va a China, exportado por el propio Estado.

“Aquí si uno quiere producir y darle estabilidad a las empresas, tienes que exportar, no hay otra forma para importar sino generando los dólares, y en ese sentido la AVEX ha hecho un gran esfuerzo, hoy seguimos insistiendo en que el país necesita diversificar su aparato productivo y para ello necesita exportar, no se consigue un desarrollo económico sostenible en el tiempo, si las empresas no exportan y generan sus propios dólares, y en esto nos hemos empeñado con las 800 empresas que atendemos en la organización”, afirmó Goyo.

Explica que las empresas deben entender que exportar excedentes, no es la función de una empresa exportadora, que en primer término debe generar su programa de producción, su estrategia de venta y allí contemplar un porcentaje, en función de lo que la empresa le permita, para la exportación y escoger productos que puedan ser competitivos en los mercados internacionales y trabajar sobre ellos.

Reclama al gobierno que flexibilice toda la permisería que exigen para las exportaciones y que obstaculizan el proceso exportador; asimismo exige que se les permita a los exportadores utilizar el 100% de las divisas que obtienen por la colocación de sus productos en el exterior, haciendo un llamado a los empresarios venezolanos a que vean en las exportaciones el camino más expedito para recuperar la economía nacional, aseguró el presidente de AVEX en programa radial.