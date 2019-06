Reservas internacionales bajan US$ 6,0 millones y cierran en US$ 8.109 millones #28Jun

Las reservas internacionales netas de la República, al 27 de junio, registran un saldo de US$ 8.106 millones, lo que refleja un descenso de US$ 6,0 millones por tercera semana consecutiva, en comparación con el saldo de la semana anterior que se ubicó en US$ 8.112 millones.

Según las cifras obtenidas obtenida a través del portal del Banco Central de Venezuela (BCV), el saldo del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), se mantiene en US$ 3,0 millones, ya que no ha habido nuevos aportes por parte del Estado Venezolano, en los últimos ocho años.

Con este comportamiento declinante, el saldo de los activos de Venezuela en el exterior se ubica en US$ 8.109 millones, mientras que las reservas operativas del BCV se mantienen en niveles cada día más debilitadas.