Scott a Pompeo: Urge una comisión de la UE en la frontera entre Colombia y Venezuela #28Jun

Rick Scott, senador de Estados Unidos, envió este viernes 28 de junio una carta al Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompe, donde lo instó a liderar una delegación de diplomáticos de la Unión Europea en la frontera de Venezuela con Colombia.

Mediante su cuenta de Twitter compartió la carta, donde detalló: “Estados Unidos ha sido un gran socio en la lucha por la libertad de Venezuela. Debemos seguir haciendo todo lo posible para acabar con el régimen asesino de Maduro. Estoy instando al secretario Mike Pompeo a liderar una delegación de diplomáticos de la Unión Europea en la frontera colombo-venezolana, para que vea la crisis de primera mano”.

En el documento, Scott le explica a Pompeo lo que observó luego del viaje que realizó a Venezuela, donde constató la emergencia humanitaria, por o cual le solicitó que se brinde una ayuda más específica.

Agregó, que aunque la Unión Europea está sancionando a funcionarios cercanos a Nicolás Maduro, esta vía aún no es suficiente.

The US has been a great partner in the fight for freedom in #VZ. And we must continue doing everything to end Maduro’s murderous regime.

I am urging @SecPompeo to lead a delegation of EU diplomats to the Colombian-Venezuelan border so they see the crisis firsthand.

