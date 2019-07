Tras denuncias del Informe Bachelet el Defensor del Pueblo y el Fiscal deberían renunciar #8Jul

Las denuncias contenidas en el Informe Bachelet no prescriben y las víctimas podrían recibir alguna compensación por los daños recibidos, asegura el abogado constitucionalista y profesor universitario, Juan Manuel Rafalli, quien advierte que no entiende que luego de un informe de este calado, no hayan renunciado el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la República,

En efecto, el especialista afirma que el tipo de denuncias contenidas en el Informe Bachelet no prescriben, ya se ha hablado del Informe y de su envío a la Corte Penal Internacional, y las personas que han estado involucradas en los hechos que allí se señalan, tendrán que hacer frente, tarde o temprano a sus responsabilidades por acción o por omisión, en relación al daño que han causado, y ese daño, a la larga puede causar una reparación directamente a las víctimas.

“Desde el punto de vista de la parte institucional, yo no entiendo como el Defensor del Pueblo no ha renunciado, el Fiscal, no puede ser que haya un informe de esa magnitud, de ese calado y que viene de donde viene, los responsables aquí de evitar que estas cosas pasen, desde el punto de vista de sus competencias legales y constitucionales caminen por allí silbando para arriba, como si no fuera con ellos y lo mismo se pudiera decir al más alto nivel ejecutivo del país”, afirmó

En torno a las consecuencias políticas, indicó que de acuerdo con su criterio, esto no hace sino presionar aún más para una solución al conflicto venezolano.

“Creo que esto genera una mayor presión por parte de la Comunidad de estados reconocidos bajo el esquema jurídico internacional de la ONU para que Venezuela consiga con la habilitación internacional, un acuerdo que necesariamente tiene que pasar por una elección justa, democrática, competitiva, libre y yo creo que eso es lo que ha justificado esta nueva visita de los negociadores designados por el Presidente Guaidó y presidente de la Asamblea Nacional para que puedan tratar de ubicar esa salida.

Obviamente, la gente no considera muchas veces dentro de sus opiniones, sobre todo quien adversa este tipo de procesos, que a veces hay que ir, porque es indispensable, para el apoyo que está dando la comunidad internacional, dar la cara en estos procesos, no puede ser que toda la comunidad internacional esté apoyando una salida en Venezuela y que la parte más interesada en el apoyo de esa comunidad internacional, diga yo no voy a ningún sitio, yo no voy a hablar con nadie, eso es políticamente irracional y desde el punto de vista fáctico, inconveniente”, dijo Raffalli.

Sobre el impacto del Informe Bachelet en la comunidad internacional, el constitucionalista señaló que ahora, incluso aquellos Gobiernos que no se caracterizan por ser un dechado de virtudes en cuanto a derechos humanos, les costaría mucho enfrentar un debate a nivel internacional sobre el desempeño del gobierno venezolano, después de ese informe de la Comisionada Bachelet, recordando lo dicho por Monseñor Azuaje, quien señaló que el Informe toca los derechos esenciales que son son los relacionados con la vida, la salud y la persona, además de la parte de desempeño.

“En consecuencia, Venezuela en estos momentos sigue siendo el objeto de las miradas de todos los países que defienden, a través de ese derecho internacional humanitario, ese derecho coordinado, ese derecho de compromiso entre las nacionales, la posibilidad de que en Venezuela haya esa solución para evitar, entre otras cosas, el terrible problema de la diáspora que está afectando al continente y desestabilizando la economía de muchísimos países.

«Yo si creo que la presión internacional se va a seguir agudizando, pero además yo creo que el Informe contiene un exhorto muy importante, el cual está dirigido a todas las autoridades e instituciones venezolanas, para que pongan todo el empeño en solucionar la situación que está descrita con dramatismo en ese informe, y eso emplaza a todos los funcionarios públicos, civiles, militares y de todo ámbito de actividad de la función pública, a a tener que poner de su parte, para que eso se corrija» Advierte el especialista.

Ratifica que el Informe Bachelet tiene una relevancia enorme, afirmando que ojalá sea el gran catalizador para que finalmente Venezuela consiga esa ansiada salida democrática, a la brevedad posible y que sea obviamente, un proceso electoral como lo requieren los estándares internacionales en materia democrática.

Aun cuando afirma que de acuerdo con sus experiencias en este tipo de negociaciones, no le gusta “contar los pollos antes de nacer”; sin embargo, afirma que si siente que hay posibilidades de avanzar, porque hay necesidad de las dos partes de resolver esto y sobre todo hay un convencimiento a nivel mundial y de todos los aliados, tanto de la parte opositora, como de la parte de las fuerzas que apoyan a Nicolás Maduro en lo interno, que en ese delta de situaciones que se han planteado este la solución a la crisis venezolana, dijo Raffalli en entrevista radial.