“Game of Thrones” recibe récord de 32 nominaciones al Emmy #16Jul

«Game of Thrones» recibió el martes un récord de 32 nominaciones a los premios Emmy para su octava y última temporada, devolviéndole a HBO el liderazgo que el servicio de streaming Netflix le había arrebatado el año pasado.

El total de la sangrienta saga eclipsó la marca previa de 27 postulaciones, registrada en 1994 por «NYPD Blue».

Si «Game of Thrones» se impone por cuarta ocasión como mejor serie de drama, se unirá al cuarteto de dramas más homenajeado de la TV: «Hill Street Blues», »L.A. Law», »The West Wing» y «Mad Men».

La decisión de la estrella de la serie Emilia Clarke de buscar una nominación a mejor actriz tras una serie de postulaciones como a actriz de reparto rindió frutos. Clarke compite en una categoría notable por su diversidad, que incluye a la pasada ganadora Viola Davis por «How to Get Away with Murder» y a la previamente postulada Sandra Oh por «Killing Eve», en su segunda oportunidad de convertirse la primera actriz asiática en recibir el premio.

La ganadora a la mejor serie de comedia del año pasado, «The Marvelous Mrs. Maisel», encabezó el género con 20 nominaciones, incluyendo una para su estrella Rachel Brosnahan, laureada como mejor actriz de comedia la pasada edición. Se disputará el Emmy con la poseedora del récord Julia Louis-Dreyfus, de la sátira política «Veep», quien no compitió el año pasado porque su tratamiento por cáncer de mama retrasó la producción.

Louis-Dreyfus, quien comparte con Cloris Leachman la marca de más Emmys como actriz, con ocho, se llevaría ella sola la gloria de ganar.

Otras de las principales candidatas son la miniserie sobre el desastre nuclear «Chernobyl», que recibió 19 nominaciones, y el programa de comedia «Saturday Night Live», que empleó a Robert De Niro para que interpretara a Robert Mueller la temporada pasada, con 18.

«When They See Us», la miniseries que dramatizó el caso de asesinato de una corredora en Nueva York conocido como “Central Park Five”, obtuvo 16 menciones, incluyendo una para el actor colombiano-estadounidense John Leguizamo por su papel de reparto.

El astro puertorriqueño Benicio del Toro fue postulado a mejor actor en una serie limitada o película hecha para televisión por su trabajo en “Escape at Dannemora”, que también fue nominada.

El juez de «The Masked Singer» Ken Jeong y la estrella de «The Good Place» D’Arcy Carden anunciaron las nominaciones en las categorías principales a los premios de la Academia de la Televisión desde Los Ángeles.

La ceremonia de los Premios Emmy, en su 71ra edición, será el 22 de septiembre y se transmitirá en vivo por Fox.