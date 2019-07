Manuela Bolívar: Juntos construiremos la democracia más sólida en Venezuela #23Jul

No es momento para la desesperanza, el régimen nos quiere quebrar pero hoy más que nunca no estamos solos, juntos construiremos la democracia más sólida, afirmó la diputada Manuela Bolívar, durante su intervención en la sesión de calle celebrada este martes por la Asamblea Nacional, donde se presentó un balance de la gestión parlamentaria en los últimos seis meses.

En materia de ayuda humanitaria la diputada a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, Manuela Bolívar, recordó que la crisis que vive Venezuela no se generó este año, sino que recordó que desde años anteriores y ha sido denunciada por el Parlamento, inclusive cuando el régimen usurpador no se atrevía a decir la palabra emergencia.

“De cada 10 medicamentos que existen, 6 no se consiguen en Venezuela porque el régimen acabó con la producción de este país. De cada tres niños uno tiene algún tipo de desnutrición y los adultos pierden de nueve a seis kilos. Ante todo esto la Asamblea Nacional ha hecho mucho, no solo para denunciar y visibilizar la crisis, sino para que la ayuda humanitaria sea una realidad, porque estamos comprometidos con la salud y el futuro de los jóvenes. Hay que resaltar que hoy el régimen reconoce la emergencia humanitaria y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no solo la reconocen, sino que la protocolizan como un informe y muchos países del mundo se han comprometido a ayudarnos a superarla porque ya no estamos solos”.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre, resaltó que en estos 6 meses se ha logrado visibilizar internacionalmente la catástrofe humanitaria, recibiendo el apoyo a través de diversas resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desde el Parlamento Europeo, asegurando que ampliarán la red de apoyo internacional.

“Estamos trabajando para proteger los intereses de Venezuela y crear una política exterior de cooperación con dos objetivos muy claros la recuperación de la democracia en el país y la reconstrucción de la nación una vez que cese la usurpación y avancemos en el Gobierno de transición de acuerdo a la ruta que nos hemos trazado, para esto es importante que adelantemos en la designación de nuestros representantes internacionales, para así lograr ser aliados de todas las democracias del mundo y ser de nuevo país democrático que respete los derechos humanos y promueva el crecimiento económico que nos merecemos todos los venezolanos”, señaló Sucre.