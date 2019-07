OPINIÓN Análisis sobre el escenario ideal para salir de la crisis venezolana #26Jul

Manteniendo la presión en la calle, más la presión internacional y las negociaciones, se puede llegar a la elección presidencial con un nuevo CNE y un candidato unitario de la oposición.

La fecha debe ser lo más pronto posible con los arreglos necesarios en la maquinaria del poder electoral, de tal manera que este sería el escenario ideal para salir de la crisis venezolana.

De acuerdo con el criterio de un calificado analista político que prefirió guardar el anonimato, de concretarse este escenario, que describe como “ideal para salir de la crisis venezolana”, no solo triunfará la democracia, sino que lo más importante sería, alcanzarlo sin violencia.

Para alcanzar este sueño es necesario intensificar las presiones para que se sucedan los cambios, lo cual depende de los negociadores y del nuevo CNE, garantizando que se respete el voto de los venezolanos en el exterior, con un Registro Electoral Permanente actualizado, neutralizando a los radicales de ambos bandos, estimando que las elecciones podrían ser en diciembre de este año o a comienzos del 2020, teniendo los venezolanos que “aguantar el chaparrón hasta la fecha”.

Advertimos que eso no es una estrategia y no pasa de ser una lista de buenos deseos; sin embargo, explican que la estrategia es la articulación de recursos en el tiempo para ejecutar las acciones que permiten alcanzar el objetivo, generalmente una estrategia la resumimos con una etiqueta que la identifica de manera resumida.

Así que para cada deseo de esa lista hay que preguntarse: ¿Quién lo hará?, ¿Cómo lo hará?, ¿Con qué recursos cuenta para hacerlo?, ¿Para cuándo estima ejecutarlo? y ¿Cómo vencerá las resistencias a su propósito?

Mientras se le consiguen respuesta a esas preguntas, el tiempo corre y la situación seguirá planteando los siguientes escenarios, al menos, hasta el cierre de 2019:



ESCENARIO 1:



No hay mayores cambios. La dictadura encabezada por Nicolás Maduro y que gobierna en contubernio con grupos señalados al final de esta publicación, continúa su avance en la conquista de su objetivo fundamental: La transformación cultural de la sociedad venezolana.

Cada uno de los grupos continúa operando sin mayor dificultad en su área de interés.

Probabilidad de ocurrencia: 60%.



ESCENARIO 2:

Ocurre un hecho inesperado que “enardece a la población”, se produce una escalada de violencia que se sale de control. Inicia un proceso de cambios sobre el cual no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni bajo el liderazgo de quienes se conducirá el proceso hasta llegar a una situación estable deseada.

Habrá un período de violencia y confrontación por el control del poder, que fue lo que José Toro Hardy mencionó bajo la denominación de Guerra Civi.

Probabilidad de ocurrencia: 15%.



ESCENARIO 3:

Se mantiene el proceso de negociación entre USA-Rusia-China-Europa (Fundamentalmente) el cual tiene como resultado dos variantes:

Variante 3-A: No genera ningún avance significativo y su resultado es igual al ESCENARIO 1. Probabilidad de ocurrencia: 10%.

Variante 3-B: Los representantes de Venezuela (Oposición-Gobierno) son convidados de piedra en la negociación y el resultado que acuerden será lo que las naciones patrocinantes del acuerdo consideren que es lo más conveniente a sus intereses y que deje a Venezuela en la situación de estabilidad menos traumática y menos costosa para esas.

El destino de Venezuela no es lo que cuenta. Probabilidad de ocurrencia: 10%.



ESCENARIO 4:

Indeterminado e incierto… Puede pasar cualquier otra cosa

Este es el escenario más peligroso, ya que preparar una estrategia de acción ante su probable ocurrencia es complicado y requiere una valoración y análisis permanente para visualizar hacia dónde, los actores fundamentales o sus aliados, podrían mover los eventos.

Probabilidad de ocurrencia: 5%.



Tales escenarios resultan como consecuencia de la dinámica descrita en los siguientes puntos:



Primer Punto:

La oposición siempre va una etapa detrás de la revolución… Actúa por el diagnóstico evidente y no por la situación de coyuntura y futura. Trata de reparar lo que está evidentemente dañado.

La confrontación estratégica se fundamenta en el planteamiento de escenarios futuros y su probabilidad de ocurrencia para definir opciones de actuación.

Ejemplo: Lo que hace un mecánico. Repara lo que ya está dañado.

Segundo Punto:

El modelo de Análisis para planificar la acción…..

El liderazgo de la oposición no muestra utilizar un modelo de análisis que oriente su acción en el ámbito estratégico. Su cultura es reactiva y no proactiva.

En Negocios – economía

Los empresarios utilizan un modelo para competir entre marcas de un mismo producto.

Factores Tangibles: (Precio, Calidad, Disponibilidad y entrega, Fuerza de Ventas) multiplicados o minimizados por factores Intangibles (Estrategia de ventas y Campañas de Marketing).



En política (Diplomacia y Guerra):

Ray Cline… Analista Jefe de la Crisis de los Misiles y la Teoría del Poder Percibido.

Cálculo del Poder percibido de cada actor y cálculo del Poder relativo de los actores en competencia.

Este análisis permite establecer: Aplicación o Negación de recursos, necesidad de generar Aliados o Neutrales y Estrategias para neutralizar o derrotar al enemigo y/o sus aliados.



Tercer Punto:

La Revolución tiene el objetivo, la estrategia y un marco de tiempo delimitado que orientan el accionar operativo del día a día.

El objetivo: Producir una transformación cultural para que el venezolano piense y se comporte de manera distinta en términos económicos, políticos y de organización social. El pensamiento: COMUNISMO a la manera de Fidel Castro.

La Estrategia: Empobrecimiento colectivo como medio de dominación política.

El Marco de Tiempo: Lo primero es mantenerse en el poder para hacer el cambio cultural.

El piso político lo dan los pobres; ellos son los que votan a favor de la revolución y por eso hay que mantener un permanente discurso de la defensa de los pobres, así que: los pobres tendrán que seguir siendo pobres porque «los necesitamos así».

Mínimo se requieren tres generaciones, los mayores se resisten pero desaparecen por razón natural de edad, los jóvenes viven la ambigüedad entre lo que impone la revolución y lo que le transfieren los mayores requiere un mínimo de 30 años hasta que los niños formados con nuevo pensamiento puedan llegar a posiciones de poder.



El accionar operativo:

La explicación me la dio Fidel Castro como respuesta a la siguiente pregunta que yo le hice en diciembre del año 2.000:

¿Cómo es que usted se logra mantener en el poder si su gobierno cuenta con el rechazo generalizado de la comunidad internacional, Cuba ha sido expulsada de los organismos internacionales y luego de la caída del muro de Berlín perdió el apoyo que recibía de la Unión Soviética y por consiguiente perdió el 75% de la energía y como consecuencia el pueblo Cubano está pasando por hambre y miseria?

Me dijo Fidel Castro:

Contar con el rechazo de la comunidad internacional y no pertenecer a los organismos internacionales es una ventaja: Uno no pertenece a ningún club y por tanto no tiene que apegarse a las reglas de nadie y nadie te puede exigir que cumplas con esto o con aquello, es decir Libertad de acción total.

En cuanto al accionar operativo se extendió unas 4 horas dándome ejemplos de cómo se tenían que hacer las cosas, estábamos en un almuerzo, yo no tomé notas pero memoricé las anécdotas sobre la actuación que me permitieron escribir el siguiente resumen:

1. Al que no le guste la revolución, que se vaya. Hágaselo difícil pero ábrele unas puertas.

2. A la gente hay que mantenerla ocupada aunque sea buscando comida.

3. Calcule bien cuánto necesita para satisfacer las necesidades básicas de la población. El resto de la renta petrolera quémela. Le será muy útil para comprar o someter voluntades.

4. Fabrique un enemigo que sea creíble y poderoso ante la mirada de los dos bandos que usted mantiene en permanente confrontación.

5. Mantenga a los pobres en su pobreza pero con esperanza de progreso. Defiéndalos del poderoso enemigo que usted mismo ha creado. Algunos pobres deben saltar a la riqueza.

6. Obligue a sus adversarios para que le hagan mitad del trabajo colocándoles contra la espada y la pared para que, además, cacareen pero no molesten.

7. Establezca una economía dual paralela: posible para los pobres e insoportable al resto.

8. Infunda terror en dos vías: los suyos deben temerle a perder lo que les da el gobierno y los adversarios deben temer por su libertad y su vida.

9. Utilice la justicia y la extorsión al servicio de la revolución. Dificulte que las cosas se hagan dentro de la ley o la norma y facilite el soborno para que se viole la norma y la ley. Así podrá chantajear a los que se resistan. A quienes, aun así, se resistan “siémbreles evidencias”.

10. Utilice las elecciones como un vitalizador de la esperanza. En tiempo de elecciones:

· Entregue más de lo que esperan y hágale mucha propaganda bien focalizada.

· Propínele muchos golpes sucios a los opositores.

· Primero, atienda a los más pobres, son los más baratos.



Cuarto Punto:

La oposición nunca ha tenido una posición sólida y coherente. Por el contrario, su liderazgo comparte un objetivo común con la revolución: impedir que aflore y se fortalezca un tercero emergente que los barrería a ambos. (Statu quo de oposición y Gobierno).

Mencionar: Caso Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, hoy día saboteo silente a Juan Guaidó.

Quinto punto:

La revolución se acostumbró a la estrategia de Chávez para mantenerse en el poder: Establecer equilibrios inestables que si llegaran a romperse todos pierden el todo.

De esta manera, los actores que forman parte de la asociación están condenados a mantenerse y marchar juntos en una sola dirección y para ello hacen negociaciones permanentemente.

Cuando se requiere enfriar algunos acontecimientos, esta estrategia les permite mostrar que existen fracturas y que la revolución implosionará en breve. La gente baja la guardia en espera de esa implosión.

Esta estrategia inició en 1999 con el polo patriótico cuando el partido V república era parte de un factor que cohabitaba con otros 3 factores.

Más adelante el PSUV agrupa políticamente a todos los elementos políticos de apoyo a la revolución y la tensión era interna al PSUV, todo lo que estaba fuera del PSUV era adversario o “aliado al margen”.

En el proceso evolutivo aparecen otros actores que comienzan a tomar posiciones de poder al punto que, hoy cohabitan 4 grupos en equilibrio inestable.

El siguiente cuadro muestra los 4 grupos que actualmente ejercen el poder en Venezuela. Nótese que cada grupo tiene dos frentes: El de la mera formalidad que es simplemente una fachada que responde a las posiciones legales y constitucionales, mientras que el verdadero poder lo ejerce cada grupo tras bastidores y mediante organizaciones criminales que actúan en un contubernio bien organizado.