Los dos años de la ANC han sido para usurpar funciones y afianzar la dictadura #31Jul

Nunca antes una Asamblea Nacional Constituyente o un Congreso Constituyente había durado dos años, pero la que escogió Nicolás Maduro lo que ha hecho es usurpar las funciones del legítimo Poder Legislativo y afianzar la dictadura.

La opinión es emitida por el abogado Alberto Jordán Hernández, exconstituyente del 99, quien señala que el balance de este organismo se puede considerar nulo, porque a pesar de que se ha dado a conocer un proyecto de 52 artículos, el presidente de la comisión que ha debido redactar la nueva constitución o reformar la vigente, Herman Escarrá, sólo se ha limitado a anunciar que se está trabajando en el nuevo texto.

Es de señalar que Escarrá fue el autor de la exposición de motivos de la Constitución vigente, pero Hugo Chávez rechazó ese documento porque no le gustó y fue entonces cuando se comisionó a Isaías Rodríguez para que hiciera el que fue aprobado.

Que Fernando Soto Rojas, en su condición de miembro de la ANC, haya dicho que ésta en los dos años aprobó doce leyes, 63 decretos y aprobado 53 acuerdos, no tiene sentido, porque una Constituyente no tiene esas funciones sino la de hacer una constitución o reformarla. Claro está, que la constituida por Maduro era precisamente para usurpar las funciones del legítimo Poder Legislativo y no para otra cosa, así como para cumplir los mandatos de la dictadura.



No tendrá resultados



Por su parte, el Dr. Rafael Simón Jiménez, exvicepresidente de la Asamblea Nacional, manifestó que el régimen no tenía la intención de redactar una nueva carta magna, porque su objetivo era tener un organismo punitivo, que persiguiera a quienes se oponen a la dictadura y que trabajara para ésta.

Y no ha hecho ninguna constitución porque tiene que someter cualquiera de sus decisiones a consulta y luego a referendo, que seguramente va a perder. No hay resultado a la vista, ni lo va a haber. El régimen quiere prolongar este parapeto, como dice la expresión del pueblo, hasta que el cuerpo aguante.



En dictadura no hay ley



Y el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Jorge Rosell, expuso que la función de los constituyentistas era confeccionar una constitución; pero, lo que han hecho estos individuos escogidos por Maduro ha sido asumir funciones que no les corresponde, designar y destituir a funcionarios. declarar nulas las decisiones tomadas por el TSJ en el exilio, así como perseguir a 24 diputados legítimos y ordenar su detención y arrebatarles su inmunidad, además de apoyar todas las tropelías del régimen. “Estamos en dictadura y como tal, ésta no respeta ley y mucho menos el texto constitucional que el chavismo aprobó”.