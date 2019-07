VIDEO Habitantes de Cabudare denuncian que no cuentan con los servicios públicos #31Jul

View this post on Instagram

Los habitantes de Cabudare salieron a las calles de sus respectivas comunidades este miércoles 31 de julio para exigir que sean atendidos ante las constantes fallas en los servicios públicos. En diferentes sectores, como Las Mercedes, El Recreo y El Roble, los ciudadanos se organizaron y denunciaron todas las calamidades que están viviendo, ya que no cuentan con servicio de gas, de aseo ni de agua. Específicamente en la comunidad de Las Mercedes, los vecinos comentaron a elimpulso.com que están totalmente abandonados y que los entes gubernamentales no les prestan atención. Precisaron que el servicio del agua desapareció de la zona desde hace meses. Situación que se agudizó desde el primer apagón nacional. Pero además, relataron que tanto Las Mercedes como todo Cabudare es un nido de basura y de enfermedades, porque de manera muy esporádica es que pasa el aseo por sus viviendas para recoger los desperdicios. Otra situación que afecta a la comunidad es un bote de aguas negras que está justo afuera de la urbanización Las Mercedes, y aunque tienen un "buco" que sirve de canal para evitar mayor empozamiento, los malos olores están presentes en las casas, y con ello, las moscas, zancudos y posibilidades de enfermedad. De esta manera, pidieron a las autoridades que acaten el llamado de las comunidades y les den respuestas inmediatas ante la desidia que diariamente les toca experimentar. . Reporte y edición: José Enrique Arévalo – @interkike7 Video: Luis Miguel Rodríguez – @unluismiguel Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Cabudare #ServiciosPúblicos #Denuncia #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #31Jul