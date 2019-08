VIDEO Profesores advierten que el próximo año escolar podría no comenzar si no les brindan soluciones inmediatas #2Ago

View this post on Instagram

El Sindicato de Maestros del Estado Lara se pronunció este viernes 2 de agosto sobre el año escolar 2018-2019, catalogándolo como pésimo debido a las fallas en la infraestructura, los bajos salarios a los profesores, y por ende, la gran deserción de educadores y estudiantes. La profesora y representante de Sinvemal (Hilda Peña) aseguró que más del 50% de los estudiantes no asistieron a clases durante el reciente año escolar, ya que por la crisis económica por la que atraviesa el país, los representantes no tienen dinero para darle a sus hijos para el consumo de su merienda, y por esta situación, prefieren dejarlo en sus casas. Por otra parte, el profesor Dorangel Primera detalló que al menos el 30% de los profesores desertaron en este año académico, obligados por las malas condiciones de su trabajo, teniendo que buscar mejores posibilidades en otras fronteras. Asimismo, la profesora Peña comentó que el Sindicato de Maestros detalló que existen 63 instituciones académicas en el estado Lara que están en condiciones deplorables, las cuales no están capacitadas para ser utilizadas para impartir clases, a lo cual agregó que en caso tal de no mejorarse las condiciones de las instituciones y del salario al maestro, estará en riesgo que se pueda iniciar el año escolar el próximo mes de septiembre. . Reporte y edición: José Enrique Arévalo – @interkike7 .- Video: Katherine Nieto – @kanieto16 Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Profesores #Educación #Clases #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #2Ago