RETACITOS #4Ago

En una verdadera papa caliente se ha convertido el caso de Citgo y Pdvsa para la oposición, toda vez que ahora le quieren echar las culpas de las metidas de pata del régimen, que no solamente reconoció la demanda de Cristalex, sino que además habría ordenado el pago de alrededor de US$ 400 millones de la empresa, dizque para poner fin al litigio. Hay que recordar que fue el comandante galáctico el que ordenó la expropiación de la mina Las Cristinas, de Cristallex y de allí el origen de la demanda por daños y perjuicios contra la República, donde los tribunales norteamericanos sentenciaron a favor de la demandante. Afortunadamente, la gente de la oposición se movió rápido y logró que repusieran el juicio y lo iniciaran de nuevo, por lo que aún existen las posibilidades reales de que Citgo, que es uno de los principales activos de Venezuela en el exterior, no se pierda. Por supuesto, hay que estar montados en este caso, porque para los acreedores no es malo el negocio de ponerse en una empresa que vale entre US$ 8.000 y US$ 10.000 millones, por una deuda de US$ 1.400 millones, por eso andan chingos por ponerle la mano a este “lomito”, pero paradójicamente, las sanciones de EEUU a Pdvsa, protegen en estos momentos las acciones de Citgo.

*****

Atención Sundde Lara, o a quien corresponda. El caso del suministro y despacho de gas doméstico en Barquisimeto y en el estado Lara en general, se ha convertido en un verdadero problema para los usuarios y en un dolor de cabeza para las autoridades, quienes hasta los momentos, no han podido encontrar las fórmulas para garantizar que los usuarios puedan recibir el combustible con regularidad. Ya hemos denunciado en varias oportunidades en esta sección, que los camiones de las distintas distribuidoras están vendiendo las bombonas, muy por encima de los precios regulados, incluso exigen un porcentaje adicional, solo por llevarles gas a sus hogares, lo cual no ha podido ser combatido ni por las empresas, ni por las autoridades de la región. Pero ahora, resulta y acontece, que el modus operandi de quienes llevan el gas a los conjuntos residenciales de 3, 4 , 5 o 6 edificios, donde cada edificio tiene una bombona es el siguiente: los dejan sin suministro durante 15 días o un mes, a veces más y luego les garantizan el gas, pero cada edificio tiene que pagar 40 dólares a quien lleva el combustible, lo que se ha convertido en un lucrativo negocio, ya que el conjunto con más edificios tiene que pagar 240 dólares cada vez que hacen el llenado de las bombonas, lo que al precio del dólar para el día jueves 01 de agosto, equivale a 3 millones 123.840 bolívares, monto nada despreciable, que tenemos que pagar los consumidores.

*****

A propósito, el anuncio que se había hecho entre las comunidades de los barrios de la capital larense, acerca de que solamente tendrían acceso al gas las personas que estuviesen registradas en el CLAP, generó tal reacción entre los usuarios, quienes incluso amenazaron con el inicio de actos de protestas que habrían generado hechos de violencia, que es lo que menos le conviene en estos momentos al gobierno, nacional y menos al regional, de allí que a Carmelina no le quedó más remedio que saltar al ruedo, y declarar públicamente que toda persona o familia que requiera del combustible tendrá acceso al mismo. Confiamos en que gire las instrucciones correspondientes a las empresas distribuidoras para que cumplan, ya que es ella la que ha asumido el compromiso, ya que estamos acostumbrados a que quienes se dedican a la política, ante las protestas, prometen villas y castillas, lo que tienen y lo que no tienen, pero a la hora de la verdad, se olvidan de lo ofrecido, ya que viven de la demagogia y el populismo, que es lo que hasta ahora ha caracterizado a los partidos políticos, por eso nadie cree en ellos.

*****

Nunca hemos sido muy amigos de publicar encuestas en esta sección, pero nos ha llamado la atención unas cifras que están circulando en la región, acerca de cómo perciben los larenses la gestión de las organizaciones políticas que hacen vida activa en Lara, de cara a las expectativas que se avizoran para el futuro de mediano y largo plazo. En primer lugar aparece el partido del pueblo AD, con un 21% de aceptación; Primero Justicia, con 19%; Voluntad Popular, 17%; UNT con 14%; Vente Venezuela, con 12%; MAS un 8%; Causa R, 6%; Copei, 2% y Aliza Bravo Pueblo 1%. De acuerdo con estas cifras el llamado G4, representan el 71% de aceptación en la región y el resto se distribuyen el 29% restante, donde se evidencia que algunos no son más que un cascaron vacío, de allí que con esta correlación de fuerzas, ya se comienza a escuchar tras bastidores, que se da como un hecho que con el respaldo de estas cuatro organizaciones, Alfonso Marquina tendría la vena para ser candidato a la Gobernación de Lara, mientras que la bella Zoo, no tendría competencia en su aspiración a la Alcaldía de Iribarren; sin embargo, sigo pensando que en estos momentos el enemigo a vencer está en Miraflores, después ya veremos.

*****

Así estarán de mal las cosas para el ex burgomaestre sindicalista, que ante el pronunciamiento de los partidos políticos del Frente Amplio en Palavecino, solicitando la remoción de la Graciosa, ya que al parecer se ha convertido en la representante de su partido en el grupo, dizque hizo gestiones para que le dieran un derecho de palabra el martes pasado, ante el G21, para pedir cacao, solicitando no le rasparan a su pupila en el Frente Amplio Palavecino. A propósito, recientemente se conoció que el personaje andaba altamente preocupado, vistos los comentarios que se han estado publicando en esta sección, sobre el frente de Palavecino, indagando en torno a futuros comentarios sobre el tema; sin embargo, andaba tirando flechas para ver si podía determinar porque vía se filtran las informaciones de lo que ocurre y acontece con la actitud de la dama en los actos y reuniones de la organización. Lo cierto es, si la mayoría la está protestando, no lo debe estar haciendo muy bien. Para colmo el otro delfín, el secretario general de la Causa en Palavecino, el señor de los Castillos, les dejó el pelero y hoy aparece como flamante Secretario de Organización de PJ en el mismo municipio.

*****

El ex concejal del partido AD, dado el hecho de haber sido marginado de esta organización, mucho aseguran que casi lo han execrado del otrora partido del pueblo, anda moviéndose y tendiendo puentes muy cercanos a la Causa R ya que es de los que no puede vivir si no tiene alguna actividad partidista. Aseguran que Bobby, el Secretario General de AD en Lara estaría al tanto, pero como a él también lo tienen en la mira desde hace rato desde AD Caracas, no se ha ocupado mucho del asunto. Que será lo que quiere el negro, por allí ha sido visto y existen varias fotos donde se le observa su presencia con sus nuevos amigos, aquellos que tanto criticó antes. Por este tipo de actuaciones de algunos dirigentes políticos de la región, es que la gente les pierde el respeto, todos comienzan a sacarles el cuerpo, porque no saben en que momento, pegan el salto y dejan el pelero.

*****

Nuevamente repetimos que entre cielo y tierra no hay nada oculto, asimismo que un secreto después que lo conocen más de tres personas, deja de serlo. Ha llamado la atención la gente de la capital musical de Venezuela, observar la presencia de nutrido grupo de personas, al parecer por su modo de vestir y por que no hablan español, procedentes del Oriente Medio, quienes se hospedan en un hotel vecino a un conocido club de la zona, en el este de la ciudad. Aun cuando todo se ha estado manejando con el mayor secretismo, supuestamente, estos muchachones son técnicos y especialistas, que fueron traídos específicamente con un objetivo muy claro y preciso, y es que estarían realizando unas exploraciones en las zonas adyacentes a la Perla del Norte, dizque en busca de yacimientos de Uranio u otros productos radiactivos, que al parecer existen en esa región, lo cual por supuesto no causa extrañeza, dadas las cordiales relaciones que existen entre el régimen y varios países del medio oriente, de tal manera que no les sorprenda que Lara de la noche a la mañana se convierta en un nuevo Arco Minero Centrooccidental.

*****

Mientras la UCLA y otras Universidades hacen gestiones para beneficiar a su personal, por ejemplo, en la UCLA, el día jueves entregaron bolsas de comida, financiadas, pagaderas a largo plazo, en la UNEY hacen gestiones para decepcionar a su personal. En efecto se sabe de casos de personal que ha solicitado su jubilación desde hace varios meses, decisión que solo bastaría con tratar esos casos en el Consejo Universitario, siguen sin obtener respuesta, allí solo se profundiza el entrabamiento de los derechos que les corresponden a los trabajadores. Tan mal están funcionando las cosas en esa Institución que al parecer, han jubilado profesores, algunos con categoría de asociados, lo que constituye un verdadero horror administrativo, gerencial y legal, pero la guinda de la torta, es que dizque los están contratando de nuevo como Instructores, lo que pone en evidencia el grado de despelote administrativo que se va a destapar el día que el MEU ordene una auditoría administrativa, ya que son casos que están a la vista y que los conoce todo el mundo.

*****

Sería interesante averiguar qué pasó con la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional, para iniciar las gestiones destinadas a obtener la documentación curricular de los potenciales aspirantes a integrar una nueva Junta Directiva Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, designada por Juan Guaídó, la cual quedó integrada por los diputados Macario González, Freddy Valera, Omar Barboza y José Guerra. Es de suponer que, aun cuando no se cuenta con el diputado Guerra, quien se encuentra en la clandestinidad, luego de que le suspendieran la Inmunidad parlamentaria, el resto de la Comisión ya debe haber adelantado el trabajo; sin embargo, llama la atención que hasta estos momentos no se ha visto ningún aviso oficial en los medios, convocando a economistas y administradores u otras profesiones afines, a presentar sus soportes para participar en el proceso de selección de las nuevas autoridades del instituto emisor, creemos que don Maca, quien funge como presidente de esta Comisión, debería pronunciarse y dar a conocer como va la ejecución del cronograma que se debe haber elaborado, para dar cumplimiento a las responsabilidades que la AN y Guaidó pusieron en sus manos. ¿Será que mataron el tigre y ahora le tienen miedo al cuero?

*****

Por fin dio señales de vida, el Sindicato de Trabajadores de Corpoelec, donde reclaman que se instale una mesa de negociación para discutir una serie de reivindicaciones que no se han estado cumpliendo, la violación de las normas de seguridad, revisión salarial y ajustes en función de la hiperinflación, el caso de los jubilados, el caso de los 400 trabajadores a los cuales les suspendió ilegalmente el salario y pare usted de contar. Sin embargo, me atrevería a sugerir que aprovecharan la oportunidad de esta mesa de negociación, si es que los directivos de la empresa la autorizan y no vemos que haya razones para no hacerlo, para se planteen casos como la venta de transformadores en dólares, el retiro de transformadores de algunas zonas, para colocarlos en otras donde viven los enchufados, el extravío de luminarias y otra gran cantidad de irregularidades que los trabajadores y los dirigentes del sindicato, saben que están ocurriendo en la empresa y en las que hay mucho bicho de uña de los altos niveles, presuntamente involucrados. Confiamos en que cumplan con su palabra, si no les atienden sus peticiones deben declarar “la hora cero”.

*****

Si los amigos de la organización civil Palavecino de Primera, a quienes hay que felicitar por su nueva sede propia, quieren realmente hacerle honor al nombre que llevan, lo primero que tienen que hacer iniciar desde ya la lucha para elegir en las próximas elecciones, a gente con capacidad gerencial, con credenciales y con espíritu de servicio, dispuestos a sacrificarse por el municipio, no como los que llevan las riendas en estos momentos, que se solo se han convertido en figuras decorativas que no se ocupan de cumplir con las funciones que les encomendaron, y ello se refleja en el deterioro creciente de la infraestructura vial, el crecimiento del monte en calles y avenidas, la falta de iluminación y los montones de basura por todas partes, lo que da una imagen de abandono, descuido e ineficiencia de quienes son los responsables de mantener el municipio como una “tacita de plata”, porque para eso los eligieron, ¿No es así, profe?

*****

Por los vientos que soplan, diera la impresión de que el alto gobierno ha girado instrucciones, para que los tribunales le apliquen al Vicepresidente de Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, la misma política que le aplicaron durante varios meses al diputado Requesens, les anuncian el traslado a los Tribunales, pero el juez no despacha ese día, no los llevan a los tribunales y así le van dando largas para mantenerlos en prisión, en forma arbitraria y sin ninguna justificación. Según comentarios de algunas de las personas que han podido ver al parlamentario, está en las mismas condiciones inhumanas de reclusión, que cualquier hijo de Ña María, no tiene ninguna clase de privilegios, lo cual debe ser una de las cosas que más debe molestarlo, ya que todos saben que el personaje, salvo en muy contadas oportunidades, siempre andaba de punta en blanco.

Juan Bautista Salas