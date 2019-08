Vecinos y comerciantes: Toman las puertas del Sumat en protesta contra dolarización de tributos en Caracas #12Ago

En protesta contra la dolarización de los tributos en Caracas, un grupo de líderes vecinales junto a comerciantes y trabajadores de la Alcaldía de Caracas, a pesar de una fuerte presencia policial, tomaron la entrada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat) en pleno centro de Caracas.

La acción de protesta se produjo en rechazo a la ordenanza ejecutada por Erika Farías que aprueba el anclaje de los impuestos comerciales a Petro, lo cual, en realidad es una dolarización disfrazada. Los ciudadanos le exigieron al Tribunal Supremo de Justicia “echar para atrás” la medida como se decidió hace unos días en el municipio Chacao.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que esta nueva escala de tributos significa la quiebra definitiva de los pocos comercios que aún sobreviven en la capital.

“Erika Farías se la da de revolucionaria y antiimperialista, pero como le encanta desangrar a los comerciantes obligándolos a pagar impuestos homologados a dólares, algo que no fue consultado con el pueblo en ningún momento por parte del Concejo Municipal de Libertador encabezado por los concejales Nahúm Fernández y Carmen Zerpa”, dijo.

Rojas detalló cómo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso de municipio Chacao decidió suspender el cobro de tributos anclado al dólar Dicom en dicho municipio, algo similar ocurre en Libertador pero el poder judicial no actúa.

“La salsa que es buen para el pavo es buena para la pava, le exigimos al Maikel Moreno actuar, por una vez en su vida con equidad y mandar a anular la dolarización de los impuestos a los comerciantes caraqueños, ¿acaso por ser madurista Erika Farías si puede desangrar a los dueños de negocios en la ciudad?” Se preguntó.

El miembro de la Asamblea de Ciudadanos destacó que esta ordenanza inconsulta seguirá trayendo consigo un cementerio de santa marías abajo a lo largo y ancho de Libertador, donde solo en La Candelaria más del 50 % del comercio ha cerrado ya que por ejemplo: para una panadería es impagable cancelar 4 millones de bolívares mensual en impuesto. “Pero la respuesta de Erika Farías no fue darle la cara a los caraqueños para ver dónde está invirtiendo esos millones de dólares, sino fue mandar decenas de PoliCaracas y PNB´s a amedrentar con su presencia hostil la protesta de comerciantes y vecinos que reclamaban sus derechos”, indicó.

Indicó revelando que el pueblo no sabe a dónde van a parar las millonadas en presupuesto que recibe la Alcaldía de Libertador, la cual se ha convertido en la caja chica de la dictadura de Maduro en Caracas para financiar marchas y hacer más ricos a los boliburgueses que son concejales, directores de despacho y la propia burgomaestre. “Mientras los propios trabajadores de la institución ganan sueldos de hambre, con seguros médicos insultantes y con una caja Clap que llega cada dos meses casi sin productos. Por todo esto no sólo exigimos la nulidad de la ordenanza sino un cambio real de la política económica y esto solo se logrará con un nuevo Gobierno tanto a nivel nacional como municipal”.

“Exigimos que de forma urgente e inmediata se derogue de la medida implementada por Erika Farías en contra de los comerciantes”, dijo César Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sumat, “si no tomaremos las calles, trancamos Caracas para lograr un aumento consensuado en el que estén presentes las fuerzas vivas de la ciudad, donde no se viole la ley, que el comerciante pueda pagar y que prevalezca la democracia y no la dictadura”, enfatizó.