RETACITOS #18Ago

Estuvieron muy acertados muchos de los analistas políticos venezolanos, cuando aseguraron, luego de que el gobierno anunciara su retiro del diálogo de Barbados, que más temprano que tarde el régimen tendría que volver “al redil”, como ha ocurrido, ya que es un secreto a voces que su capacidad de maniobra se ha agotado desde hace rato, está “contra las cuerdas” como dicen en el boxeo y están conscientes de que la única alternativa que les queda tiene que salir de estos encuentros avalados por Noruega, y en donde se estima que la propuesta final es ir a unas elecciones claras y transparentes, con un nuevo CNE, con un REP actualizado, con la presencia de testigos internacionales, permitiendo la participación de los venezolanos que están en el exterior y de todo aquel ciudadano que desee participar, excepto el inquilino temporal de Miraflores. Por supuesto, está claro que en estos momentos, cual fiera herida, es cuando el régimen es más peligroso, y ya hemos observado como utilizando al ilegítimo Controlador, aplica sanciones a diputados y a funcionarios del gobierno legítimo, reconocido por más de 56 naciones de todo el mundo, así que no se puede desviar el camino de la ruta planteada por la oposición, todos tenemos que remar en la misma dirección, si queremos tener la Venezuela que nos merecemos.

*****

Un escándalo de proporciones incalculables ha comenzado a destaparse en los últimos días en la región, cuando se ha comenzado a jurungar en las investigaciones para la obtención de la permisología, para una supuesta explotación minera en el cerro La Vieja, ubicado en una zona limítrofe de los estados Lara, Portuguesa y Cojedes, zona en donde entre gallos y media noche empresas que dicen tener la autorización de Carmelina, vienen haciendo movimientos de tierras y engransonamiento de vías para tener acceso, argumentando tener toda la permisología ambiental que nadie ha visto, ya que se han encendido las alarmas en las comunidades aledañas, conscientes de los daños ambientales y ecológicos que se pueden generar para la región, si se permite que se arremeta con maquinarias pesadas para realizar actividades de explotación minera en el cerro La Vieja, incluso recientemente medios de comunicación regionales que se trasladaron hasta la zona pudieron comprobar que ya hay varia hectáreas que han sido limpiadas desde el año pasado, pero nada han sembrado, por el contrario hay maquinarias pesadas para la minería. Así que hay que montar una lupa a lo que allí viene aconteciendo.

A propósito del cerro La Vieja, este caso no es nuevo, tiene ya varios años en discusión, pero al parecer en torno al mismo hay muchos intereses creados, incluso se dice tras bastidores, que algunos militares de alto rango estarían tras bambalinas participando en el negocio, de allí que han tratado por todos los medios y supuestamente han utilizado todos los recursos, para impedir que se toque el tema públicamente, e incluso se ha llegado a hablar de amenazas de las milicias, contra quienes han intentado en algún momento acercarse más de lo necesario a este caso. Sería muy lamentable que por temor, se permita que en esta zona que repita una situación similar a la del Arco Minero del estado Bolívar, donde se han causado daños irreparables al medio ambiente, ya que no se han respetado las recomendaciones ecológicas que se han formulado, sino que el principal interés se ha centrado en la explotación de los minerales que contiene el subsuelo, por lo que insistimos en que el Gobierno regional, debe aclarar si tiene algún tipo de vinculación con la empresa que aparece como responsable de los trabajos que allí se realizan, ya que los responsables dicen tener los permisos ambientales, lo que al parecer no es cierto ya que dizque no existen tales permisos, por eso corresponde a Carmelina deslindarse del caso y exponerlo públicamente, no hay que olvidar, que el que calla otorga. Seguiremos informando.

*****

Siempre han dicho que Dios tarda pero no olvida, y esto parece haberle ocurrido recientemente al Pavorreal. Resulta y acontece que cuando estaba de jefecito en el Semat, un ciudadano estaba gestionando un permiso de expendio de licores, teniendo todos los soportes en orden, pero le advirtieron que el permiso no saldría, sino pagaba US$ 2.000 que para esa época no valían tanto como ahora, pero era platica; aseguran que su compadre Feliux era el que se encaraba de cobrar las coimas, pero el solicitante se negó a pagar y mientras el personaje estuvo allí, nunca salió; sin embargo, en la siguiente gestión, fue expedido sin ningún problema. En días recientes, el susodicho estuvo visitando un conocido bodegón de la ciudad haciendo algunas compras, el dueño del negocio lo reconoció y lo echaron del lugar y le recordaron su actuación con el permiso de este negocio. Pues bien, hoy este ilustre personaje es nada más y nada menos, que secretario general de un partido político, pero ese pedigrí que tiene y que mucha gente de la región le conoce, no lo puede ocultar.

*****

Ante el evidente crecimiento que ha venido registrado el partido Convergencia en Yaracuy, dicen que el gober de la entidad le ha puesto la vista y ha ordenado a sus acólitos una persecución y una arremetida contra sus dirigentes y las sedes de la organización. Recientemente vimos en las redes sociales como el diputado Biagio Pillieri denunció públicamente ante Venezuela y el mundo el asedio y hostigamiento de que estaba siendo objeto la sede de Convergencia, ubicada en la Av. 10 con calle 11 de San Felipe, presuntamente por funcionarios de un cuerpo policial de inteligencia; sin embargo, la dirigencia de Convergencia conscientes como están que lo pretenden es amedrentar, han advertido que no se rinden, que continuarán en la lucha, con dignidad, coraje y más fuerza, para lograr la Venezuela libre que todos queremos.

*****

Por cierto, no satisfecho con la gris gestión administrativa de su gobierno, el mandatario regional, siguiendo con la política del alto gobierno de arremeter contra los medios de comunicación impresos, radiales y televisivos del país, al extremo que ya son muy pocos los que quedan, se antojo de los activos del Diario de Yaracuy ordenando su confiscación, en un nuevo atentado contra el derecho de propiedad, establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, y contra la libertad de expresión, que es uno de los derechos fundamentales del ser humano, medidas que son arbitrarias y que no tienen ningún soporte jurídico, sino que se trata de un capricho de un fulano que por estar, circunstancialmente, con el poder en sus manos, abusa y pisotea la normativa legal vigente con la mayor impunidad, tomando en consideración que en el país no existe el Estado de Derecho y todo el mundo hace lo que le da su real gana, en medio de una anarquía total. No tengo la menor idea de donde es nativo el gobernador de Yaracuy, pero por el bien del gentilicio de todos los que nacimos en esta hermosa y prolífica tierra, esperamos que no haya nacido en el terruño.

*****

Definitivamente este régimen no da pie con bolas, resulta que ahora están obligando a los pocos seguidores que les quedan, a firmar una lista porque han amenazado con recoger 10 millones de firmas, para protestar contra las sanciones impuestas por el imperio al gobierno y a sus seguidores más conspicuos, rúbricas que serán enviadas al Presidente Donald Trump y que seguramente lo van a obligar a dimitir del cargo que hoy desempeña. Pero resulta que las fotos que nos han enviado de varios sitios de recolección de firmas, están tan solos como también lo estaban los centros de votación el 20 de mayo, lo que cual fue público y notorio y por eso nadie creyó, ni en el país ni internacionalmente, en los resultados que anunció esa noche el CNE, desde donde sin el menor rubor se dijo, que el candidato del proceso había obtenido 8 millones y tantos votos a favor, elecciones que fueron y siguen siendo tan cuestionadas, sobre todo después de la renuncia de los funcionarios de Smart Matic, quienes denunciaron que el organismo electoral “había manipulado” los resultados y por lo tanto renunciaban a continuarles prestando sus servicios. Seguramente que el presidente norteamericano debe haber perdido el sueño, solo con la amenaza de estas firmas.

*****

El mismo problema se les ha venido presentando, con las últimas convocatorias a los actos públicos de rechazo a las sanciones. En la marcha que convocó Diosdiablo de apoyo al régimen, las fotos aéreas que circularon por las redes dejaban en evidencia, que no había más de una cuadra y media en la Av. Sucre de Caracas, cuando en épocas pasadas, esa vía se llenaba y eran cuadras y más cuadras de chavistas que hoy no existen, además no tienen los recursos para contratar gente como antes lo hacían, además la situación económica de los venezolanos en estos momentos es tan crítica, donde cerca del 80% de las familias viven en condiciones de pobreza y cerca del 40% viven en pobreza extrema; donde la clase media se ha evaporado, son muchos los que han abandonado el barco, porque ya nos les están dando los bonos que le entregaban antes, muchos han sido sacados de las viviendas que les habían asignado y de las que nunca les entregaron los papeles de propiedad, de allí que el descontento es general y el inquilino temporal de Miraflores apenas tiene una aceptación del 12%, mientras que el 88% estará feliz el día que se vaya, esto es lo que dicen incluso las encuestas ordenadas por el propio régimen.

*****

El caradurismo del burgomaestre achocolatado no tiene nombre, el personaje en lugar de admitir su ineficiencia y la pobre gestión al frente del cargo para el cual fue electo, ahora acude al viejo expediente de responsabilizar a la “administración anterior” del deterioro de la vialidad en el municipio, afirmando con el mayor descaro que ha heredado 4.462 huecos, cuando un buen gerente tras anunciar la cifra, habría dicho que en este momentos, todos han sido tapados durante su gestión; pero no es así, resulta y acontece que es ahora cuando anuncia que está iniciando un operación bacheo y es cuando los barquisimetanos se están preguntando, ¿y qué es lo que ha estado haciendo este funcionario en casi dos años que lleva de gestión?, de tal manera que cuando uno como comunicador ve este tipo de metidas de pata, llega a la conclusión de que estos funcionarios no tienen quien los asesore adecuadamente en materia comunicacional, ya que de lo contrario no estarían haciendo el ridículo con este tipo de declaraciones, en las que solamente está demostrando que no ha hecho absolutamente nada desde que ocupa el cargo. El pueblo debería emplazarlo a que presente un informe de las obras ejecutadas durante su gestión, ya que no ha sido capaz siquiera de garantizar el mantenimiento del Parque Ayacucho, que se encuentra totalmente abandonado, según dicen los vecinos.

*****

Casi totalidad de la directiva del Frente Amplio Regional estuvo presente en la reunión del Frente Amplio de Palavecino, allí no hubo discusión, solamente procedieron a ratificar la nueva directiva, integrada por el Dr. Omar Agüero en representación de la Sociedad Civil, mientras que en representación los partidos políticos, se designo a Marianny Linárez, lo que en otras palabras deja en evidencia, que la señora Graciosa representante del partido del ex burgomaestre sindicalista, quedó por fuera. La Asamblea se desarrolló en completa normalidad, según los testigos, sin exaltaciones en los discursos, y en un ambiente armonioso; lo contrario a las amenazas lanzadas por el sindicalero eléctrico y el galeno Rodina y Rafucho, este último vinculado al gobierno de Reyes Reyes, de quien dicen es un recién llegado al Frente Amplio, muy vinculado a la Causa al revés que ahora quiere ser mas opositor que los diputados de la AN, pero todos le conocen su historia política completica, como perseguidor de los empleados públicos en ese gobierno regional.

*****

Por cierto, aseguran que el sindicalero eléctrico, quien debería ocuparse de los serios problemas que enfrentan los trabajadores que prestan servicios en la empresa eléctrica regional, andaba amenazando con convocar ruedas de prensa en caso de que se designaran personas en el Frente de Palavecino, que no fuesen de su agrado (¿?); mientras que Rodina, no se sabe si sus reacciones es porque esta resollando por la herida o es que le tiene inquina al médico que designaron para coordinar el FA en Palavecino, ya que se refiere a él en términos poco edificantes a través de las redes, pero suponemos que no es capaz de decirle las mismas cosas en su cara, lo cual por supuesto deja su imagen muy en entredicho, y aun cuando asegura a los Retacitos “no los lee nadie”, estamos seguros que son muchos los que se van a enterar de la posición que tiene en contra de las nuevas autoridades del Frente en el municipio. En todo caso, le recomendamos que actúe como un “varón”, si tiene algo en contra del nuevo coordinador del Frente, dígaselo en su cara y no por mampuesto, ya que su seriedad está quedando en entredicho. A propósito, aseguran que el ex burgomaestre sindicalista, dizque se habría trasladado a Caracas para abogar ante el alto mando del G4, para que no le rasparan a su pupila la graciosa, lamentablemente, parece que sus gestiones no tuvieron éxito.

*****

Una gran rebatiña es la que al parecer se ha producido con los apartamentos del conjunto de edificios Vista Verde, en Palavecino, en donde se han asignado a dedo muchas de las viviendas, que supuestamente son de interés social y para aquellas personas que no tienen techo, a muchos funcionarios del gobierno regional, alcaldes revolucionarios y a todos sus familiares, como al parecer supuestamente ha ocurrido con los de Morán y Palavecino, según denuncias que se han estado dando a conocer a través de las redes y a través de declaraciones de algunos parlamentarios, que no solamente exponen los casos como hechos de corrupción, sino también de nepotismo. Lo grave del cuento, es que sucede y acontece que varios de estos apartamentos están siendo reacondicionados y remodelados, usando presuntamente personal y materiales de las alcaldías, para esos trabajos, lo que constituye acciones que no están favoreciendo a los sectores más vulnerables, como lo afirman los revolucionarios, sino a los entornos cercanos de quienes, ante el inminente cese de la usurpación, están terminando de “raspar la olla”, quedándose con unas viviendas que no necesitan y que solamente van a engordar sus patrimonios personales. Nos informaron que el caso será elevado a la consideración de la Asamblea Nacional, para que abra una investigación y seguramente que habrá muchas sorpresas.

Juan Bautista Salas