Vicerrector de la UCAB: Los venezolanos tienen una valoración baja de sí mismos #18Ago

Durante el programa dominical de Carlos Croes por Televen, el vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre Arturo Peraza, aseguró que el problema de Venezuela “no es cambiar al presidente sino los valores de una sociedad que pide y pide y no produce”.

El representante de esta casa de estudio superior señaló que la sociedad venezolana se basó por mucho tiempo en el «rentismo» y en el «extractivismo depredador». indicó que actualmente los venezolanos tienen una valoración baja de sí mismos.

“Hay que aceptar la situación en la que estamos: Una sociedad que se basó en el rentismo y en el extractivismo depredador, en el que si tuvieras una casa lo que haces es que le quitas los muebles, las paredes, los tubos del agua hasta destruir la casa. El problema no es cambiar Miraflores. El problema es una sociedad que demanda, que pide, pero que no se plantea qué tengo que hacer para construirla. Porque los venezolanos tienen una valoración baja de sí mismos. Hay una valoración baja, de que no creo que yo pueda hacerlo. Esto es en lo que tenemos que trabajar”, manifestó.