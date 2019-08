Soley Zambrano: Por defender la democracia, mi padre es un preso político #21Ago

Las violaciones e irregularidades de la detención arbitraria en la que se encuentra su padre el diputado Edgar Zambrano hace 105 días, denunció la hija del primer vicepresidente a la Asamblea Nacional (AN) Soley Zambrano, durante un derecho de palabra que le fuera concedido durante la sesión extraordinaria del Parlamento.

“Hoy en nuestro país existen tratos crueles inhumanos para nuestros presos políticos, mi padre es un preso político, por defender la democracia donde yo quiero vivir, donde quiero que viva mi sobrina, donde quiero que la generación que represento en este momento se quede acá», expresó.

En el derecho de palabra otorgado ante la cámara a la también Secretaria Juvenil del partido Acción Democrática (AD), seccional Lara, recordó los hechos ocurridos con su padre desde su arresto.

«En el día 69 martes 16 de julio, en plena huelga de hambre, lo visita el Ministerio Público, luego al día 71 el 18 de julio, recibe por primera vez la visita de sus abogados, que hasta el sol de hoy todavía no han sido juramentados. El día 73 sábado 20 de julio, por primera vez mi padre recibe la visita de sus hijas», detalló.

Informó que tanto ella como su hermana Sue, vieron por primera vez al parlamentario el sábado 20 de julio, día de su cumpleaños.

«Vimos a mi padre por primera vez el día de su cumpleaños 20 de julio, a través de un vidrio, tan solo 3 horas, díganme ustedes diputados, Venezuela, si ver a su padre por detrás de un vidrio es respetar los derechos humanos de un privado de libertad», señaló.

Precisó que el 01 de agosto, día 85 de su detención, estaba fijada la audiencia preliminar del integrante de la Junta Directiva del Parlamento, así como también para sus cuatro trabajadores quienes al igual se mantienen en prisión, la cual no se dio por no haber despacho.

Ratificó que su padre está en Fuerte Tiuna por defender la verdad, la democracia y la justicia de Venezuela. «Mi padre es un hombre honesto, no ha hecho nada malo, no merece estar ni un minuto más tras las rejas, tu familia, el partido, amigos y diputados, gran parte de nuestro pueblo están orando para que pronto puedas salir», dijo.

Soley Zambrano dijo ser orgullosamente adeca y pertenecer a ese sentimiento que comparte con su papá el también vicepresidente de esta organización. «Pertenecer a Acción Democrática es un sentimiento de vida y así lo tomamos los adecos, este partido reivindicó los derechos de nosotros los jóvenes y las mujeres, dándonos la posibilidad y opción al voto», trajo a colación.

Los extremos no son buenos, ni aquí ni allá

En este sentido, Zambrano insistió que todos los extremos son malos, tanto de un lado como de otro.»Esos discursos de teatro, de novela, el secuestro que hoy le tienen a nuestros poderes, ¿nos han dado algo positivo en pro a la democracia venezolana? no, eso no nos ha dado nada, los extremos no son buenos, ni los de allá, ni los de acá», afirmó.

En consecuencia invitó al presidente encargado y del Parlamento Juan Guaidó a impulsar este nuevo sistema. «Aquí tiene estas manos presidente, las manos de esta juventud y de esta generación, la de todos los venezolanos, para lograr en conjunto traer de vuelta esa diáspora que lamentablemente se marchó porque no encontró la calidad de vida que le prometieron en un principio», subrayó.

Advirtió que no se puede mal poner el sufragio en Venezuela, por lo que hizo un llamado a proporcionar las condiciones para consultar al soberano. «No podemos nuevamente mal poner en nuestro país el sufragio, mal poner la intención al voto, entonces diputados y Venezuela, vamos a recuperar esa institución del voto de una vez por todas», declaró.