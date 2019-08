Pompeo agradece a Canadá por colaborar para lograr una transición pacífica en Venezuela #22Ago

Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, agradeció al Gobierno de Canadá por su liderazgo dentro del Grupo de Lima, durante su viaje a ese país donde se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau y la ministra de Asuntos Exteriores Chrystia Freeland.

Aprovechó la oportunidad para elogiar al Ministro Trudeau y la Canciller Freeland, por el trabajo que realizan en pro de lograr una transición pacífica a la democracia en Venezuela.

Los temas a discutir en su visita incluirán la asociación estratégica entre Estados Unidos y Canadá y la crisis en Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, Pompeo hizo público su agradecimiento:

“Estados Unidos agradece #Canada por su liderazgo dentro del #LimaGroup y en el @OAS_official. Elogiamos al primer ministro @JustinTrudeau y canciller @cafreelandpor su trabajo hacia una transición pacífica a la democracia en #Venezuela

The U.S. is grateful to #Canada for its leadership within the #LimaGroup and at the @OAS_official. We commend Prime Minister @JustinTrudeau and Foreign Minister @cafreeland for their work toward a peaceful transition to democracy in #Venezuela. #FriendsPartnersAllies pic.twitter.com/xxU0eW9EV6

