Video Saludo al vacío de Maduro, se vuelve viral en redes sociales #23Ago

Con un saludo en solitario, Nicolás Maduro volvió a ser viral en las plataformas de internet, pues en plena inauguración del terminal La Guaira – Naiguatá – Caruao en el estado Vargas, el gobernante de Venezuela extendió la mano para saludar por un balcón, a un "pueblo" que estaba ausente. . "Que bello ese nombre (La Guaira) y que bello el Mar Caribe. Allá está la gente, saludando. Ya vamos a atender al pueblo", afirmó Maduro en la inauguración de la obra. . Rápidamente el vídeo se viralizó en las redes sociales, generando reacciones de los cibernautas, siempre atentos a las acciones de Maduro y demás miembros de su régimen. . En el vídeo se ven también a personajes políticos como el gobernador Jorge García Carneiro, entre otros. . Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía