Video Venezolanos clamaron de rodillas poder entrar a Ecuador #27Ago

Gritando: “¡Queremos pasar. Tengan misericordia!”, un grupo de ciudadanos venezolanos obstaculizó el paso internacional de Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia, pidiendo que los dejaran cruzar. . El conmovedor registro muestra a cientos de migrantes venezolanos arrodillados frente a los funcionarios de la Policía ecuatoriana suplicando que les permitieran entrar. . Ancianos, mujeres con hijos y padres de familia debieron soportar largas seis horas para la respuesta de los uniformados, quienes al final optaron por levantar la frontera y dejarlos pasar. Los manifestantes recordaron a la Policía ecuatoriana que les bloqueaba el paso, cómo Venezuela dio refugio hace 20 años a miles de ecuatorianos. . Texto: Agencias Video: Caracol Noticias . Lea más información en www.elimpulso.com . #Internacionales #Venezolanos #Ecuador #Frontera #Migrantes #Rodillas #Noticias #Información #News #ElImpulso #27Ago