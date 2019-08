Luis Vicente León: Solo 20% de la población tiene la disposición de salir a protestar #28Ago

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que la esperanza que existía en los venezolanos de un cambio político en enero cayó en 30 puntos porcentuales en julio.

A través de su cuenta en Twitter, el economista indicó que solo un 20% de la población tiene la disposición de salir a protestar.

“El deseo de cambio supera 80%, pero la esperanza de que el cambio ocurrirá a corto plazo pasó de 60% en enero a menos de 30% en julio. Sin esperanzas de cambio, la disposición a protestar y accionar en calle se derrumbó hasta llegar a apenas 20% de la población”, escribió León en su red social.

León puntualizó que las acciones generadas por la oposición para lograr el cese de la usurpación no han logrado tener efecto en la población venezolana.

“Por ahí no fumea. Si en 9 meses no han entendido que la estrategia de sanciones generales no va a implosionar al sector militar (que es corporativista), ni a sacar al pueblo a la calle (porque hay control social, miedo y baja esperanza de cambio) entonces no se puede ser muy optimista con el parto”, criticó.

