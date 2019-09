Cendas: Se requieren 300 dólares mensuales para comprar alimentos #2Sep

Oscar Meza, director del Cendas, informó este lunes que una familia en Venezuela necesita 300 dólares mensuales para adquirir los productos de la canasta alimentaria.

“Diariamente en el mes de julio se requerían 108.249,07 bolívares diarios, vale decir casi tres salarios mínimos con los cuales probablemente hace 10 años podíamos adquirir la canasta alimentaria. Una familia trabajadora necesita 300 dólares para poder adquirir los alimentos y el salario mínimo en este momento probablemente está en $2 mensuales”, sostuvo.

Meza índico que hasta que no haya un cambio político en el país la situación no mejorará. El director del Cendas no canaliza una perspectiva positiva para la temporada navideña.

“No hay esperanza de que esto mejore hasta tanto no haya un cambio político, lo que nos queda es arroparnos con la familia, crear lazos entre gremios y sindicatos para atenuar, cubrir lo elemental, las necesidades más básicas”, precisó.