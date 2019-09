70% de los trabajadores de la salud presentan algún grado de desnutrición #4Sep

El 70% del personal que presta sus servicios en las distintas dependencia del sector salud, presentan algún grado de desnutrición, afirmó este miércoles el doctor Carlos Prósperi, presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del Hospital Vargas, en la zona norte de la Gran Caracas, uno de los centros de salud más emblemáticos de la Capital.

Precisó que este es el reflejo de la Venezuela nueva, indicando que “no es ningún secreto que el señor Nicolás Maduro, conjuntamente con el ministro de Salud número veinte Carlos Alvarado, se olvidaron de las reivindicaciones salariales, se olvidaron de que aquí el pueblo cumple con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, porque así lo exige y por que así lo reza, no esta comiendo, no se está alimentando, no se puede trasladar y mucho menos puede dar todo en su trabajo, porque quien trabaja con ganas, si no se está alimentando bien, quien trabaja con ganas cuando hay un estado de desnutrición del 70% entre los trabajadores del sector salud”, señaló el galeno.

El señalamiento que hace el médico del hospital Vargas, es el mismo que han venido planteando las organizaciones sindicales del sector salud, quienes se quejan de los bajos salarios, de la falta de insumos, medicamentos, incluso de agua y detergentes para la limpieza, lo cual se refleja en el deterioro en la prestación del servicio de salud en todo el país.

Por otra parte, Yadira Vargas, quien trabaja como camarera en el Hospital Vargas, señala que allí el personal está ganando una miseria, indicando que percibe 20.000 bolívares de sueldo, vive en La Guaira y tiene que pagar diariamente entre 2.000 y 4.000 bolívares para subir a Caracas y lo mismo para bajar.

“La situación del país está cada día más crítica y el sueldo no nos sirve de nada, si no vienes a trabajar, te quieren botar y te aplican el abandono de trabajo”, señaló la trabajadora, coincidiendo en sus planteamientos hecho por el médico Carlos Prósperi, a través de Twitter.