Felipe Pérez Martí, exministro de de Chávez: ¿Qué precios va a controlar este desgobierno? #5Sep

En una situación de hiperinflación no se pueden controlar precios, mucho menos si el propio régimen los liberó, sostiene el doctor Felipe Pérez Martí, economista y exministro de Hugo Chávez.

Cuando se le formuló la pregunta sobre la posibilidad de que el ministro Tarek El Aissami, de Industrias y Producción Nacional, según la orden de Nicolás Maduro, establezca el sistema de control de precios acordados y justos, ripostó:

– Maduro no es presidente de Venezuela. Y no es sólo una cuestión legal, sino que no tiene capacidad para presidir un gobierno. Éste no existe en la práctica. Se trata de un desgobierno que no tiene capacidad de liderar la economía y resolver los problemas de electricidad, gasolina, gas, agua, ni vías de comunicación.

Mucho menos de los precios, porque éstos en una situación hiperinflacionaria son incontrolables. Si este desgobierno liberó los precios y el dólar, ¿cómo es que ahora pretende controlarlos? ¿Cómo va a venir con esa coba? En este proceso inflacionario lo que ha hecho es imprimir dinero para agravar la situación. No tiene pies ni cabezas que ahora salga Maduro a decir esas mentiras. El no tiene control de nada, de absolutamente nada.

El usurpador, agregó, lo que tiene es el mayor rechazo en este país. En la manifestación de ayer estaban los chavistas protestando contra Maduro. Y es que la gente ya no se cala tantos embustes.

La inflación del mes de agosto fue de 65, 2 por ciento, según la Asamblea Nacional, porque el Banco Central de Venezuela nada informa al respecto. La del año ya llega a 2.614, 1 por ciento. Y la interanual, es decir la que va de agosto del año pasado a agosto de este año, fue de 135.379,8 por ciento.

Entonces, ¿qué precios va a controlar este desgobierno?, preguntó el doctor en economía.