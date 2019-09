Sudeban presiona a los bancos para que operen con dinero digital #5Sep

Tras la decisión de Mastercard de suspender sus relaciones comerciales con los bancos públicos venezolanos, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ha venido presionando a los bancos privados para que integren una plataforma nacional independiente, a fin de que trabajen con las tarjetas de débito y crédito.

Pero, no es fácil que en el plazo de diez días que ha dado esa institución se pueda establecer esa estructura, dice el Dr. Orlando Zamora, analista financiero, ya que para hacerlo se requiere de dólares y la banca tiene una sequía de esa moneda.

Inútiles telecajeros

La hiperinflación ha afectado seriamente al sector bancario. Ya no hay telecajeros, pues no tiene sentido, ya que no tienen disponibilidad de efectivo. Se impone, por lo tanto, el dinero digital a través de las tarjetas y las transferencias.

Suspensión del servicio

Conviene indicar que Mastercard no es la que realiza las transacciones, sino que permite a través de una licencia que utilicen su nombre. Por lo pronto ha suspendido el servicio de franquicia con la banca pública y no se sabe hasta cuando lo mantendrá con la privada.

Esa decisión fue tomada en base al decreto del 5 de agosto de Trump, que autoriza las operaciones de empresas norteamericanas con Venezuela.

A medida que pasan los días van caducando las operaciones, pero previamente las empresas van tomando decisiones para evitar posibles problemas.

Mastercard y la banca privada

Es de resaltar que Mastercard y Visa no han oficializado la ruptura de relaciones comerciales con Venezuela, pero eso no ha impedido que la primera de esa firmas haya suspendido su franquicia con la banca pública. No es descartable que lo haga con la banca privada si aumentan las presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos.

Venezuela fuera de la SWIFT

Los bancos venezolanos trabajan con sus propias tarjetas, pero no pueden hacerlo a nivel internacional porque Venezuela está fuera de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras ; Mundiales (SWIFT), que funciona en más de 120 países.

En extinción el crédito

No es fácil en estos momentos que los bancos puedan en diez días establecer la plataforma que les está exigiendo el régimen, porque se requiere de dólares para montarla y, desde luego, asumir los riesgos. Con esa plataforma se podría trabajar con tarjetas de crédito, pero el mercado de éstas está prácticamente extinguido,ya que el límite que tienen es muy bajo y los bancos no pueden aumentar los montos por falta de recursos.

Son muchos los venezolanos que tienen tarjetas de bancos de los Estados Unidos y las pagan en dólares. Si Mastercard no les da respaldo, evidentemente, se producirá un gran problema para los tenedores.

Abandono de empresas

La ley estadounidense es tan firme que particulares y empresas actúan por persuasión.

Aún más, como las sanciones se han extendido más allá de los Estados Unidos, cada día son más las empresas que no quieren relacionarse con Venezuela. Sinovensa, subsidiaria de la Corporación Petrolera China, que estaba en la faja del Orinoco, ya anunció que no seguirá operando en territorio venezolano. A la Chevrón, que también se encuentra operando en esa zona del oriente del país, está por vencerse su permiso.

El bloqueo a la comercialización del petróleo está haciendo efectos.

13 bancos con dólares

Volviendo al asunto de la banca, ésta actividad ha venido mermando considerablemente. De 42 instituciones bancarias, quedan 23, seis de las cuales son del sector público. Pero, nada más 13 trabajan con dólares. Sin embargo, no pueden hacer transferencias hacia el exterior porque Venezuela está fuera de la Swift, que hace millones de operaciones diariamente.

Al régimen no le ha quedado otro camino que buscar con chinos y rusos el efectivo. El yuan lo convierten en euros o en dólares. Pero, son tan pocos que no puede hacer prácticamente nada. Los dólares en su mayoría está en manos de particulares.