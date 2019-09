OPINIÓN Reflexión en positivo: Nos ponemos las pilas o morimos como el destino de la gente mala #12Sep

Siempre se ha dicho que cuando la gente quiere abandonar su país es porque el gobierno lo atropella o le coarta sus derechos, le elimina su creatividad, le atropella sus ilusiones y aspiraciones a contar junto a su familia una vida cómoda,holgada donde pueda tener estabilidad, es muy triste decirlo, pero sin duda es lo que está pasando en Venezuela, un país donde todo era abundancia hoy reina la miseria, la escasez en todos los sentidos y lo más triste la fuente de trabajo cada día mas golpeada y por tal más minimizado y ver cuál será la fórmula de recuperar tan vital rubro creadora de fuentes de empleo y ofrecerle nuevamente estabilidad a tanta gente que se ha marchado o sea la estampida o diáspora que ha causado tanto dolor; y se han vistos obligados abandonar su patria en busca de la nada y someterse a toda clase de sacrificios, vejámenes y el dolor de renunciar a su familia, a dormir bajo los puentes, pasar hambre y por suma necesidad dejar a su terruño donde todo era abundancia hoy es promotor de pobreza y miseria.

Esta crisis que no tiene nombre y nadie en el mundo la esperaba que ha causado el éxodo, supero la imaginación cosas nunca vistas, ver como se destruye un país tan poderoso en tampoco tiempo, aun las riquezas sean incuantificables que es difícil de creer que ni varios tsunamis por fuerte que sea lo puedan lograr ya que esto no tiene comparación y ha superado en rayos luz las guerras mundiales incluyendo a la estadías de Hitler que puso el mundo a temblar y el convencido de que lo estaba haciendo muy bien que en nombre de una desviación ideología destruyan el más poderosos de los imperios, ven el error pero pueden más las desviaciones que se hacen los que no ven o vista gorda, Albert Einstein nos dejó un mensaje como para todos los siglos “ Debemos elegir constantemente nuestra forma de vivir “ muy parecido a nuestra patria como si fuéramos masoquistas o será que nos vemos atrapados a lo que tenemos, también tiene razón Sam Keen.

Invitemos acompañar a todos los que pensamos en positivos y queremos un país que todo abunde y digamos a coro y vox populi somos de los que salimos a flote y a ese mundo pertenecemos cualquiera que sea la circunstancia; y a la vez una gran convocatoria a que juntos nos ocupemos a la re-estructuración de la patria y todo lo que antes ya tenía y generaba riquezas y por tal, paz y bienestar, comencemos por recuperar el sector primario, la agricultura, la ganadería y todo lo que sea alimento, la industria y el comercio, la educación hoy en franco deterioro, la salud compitiendo con Biafra, los servicios básicos en general hoy en día deteriorado y parece no tener doliente; el alto costo de los alimentos y medicinas, la caída del Bolívar que era una moneda tan apetecible y respetable, hoy sin ningún valor y sufriendo gran desprecio, todas las industrias desaparecidas, es un deber de todo patriota que aún hay muchos que desean que el país regrese a ser administrado y respetado.

Como no vamos a querer todos volver a ver por ejemplo: las plantas de cemento en plena producción, generando empleos y riquezas, la planta de cemento Andino de Trujillo puerto la ceiba produciendo con excelente calidad y exportando para varios países, lo vi que salían los barcos directo y full después de abastecer el país veámoslos en las condiciones que esta hoy, vivimos el deterioro de las industrias básicas de Guayana Siderúrgica del Orinoco ,Venalun y otras tantas, motivos de admiración del mundo verlas hoy destruidas no es alentador, es un dolor ver perderse lo que ya se había logrado y con tecnología de punto y orgullo de quienes fueron sus promotores que pensaron que su obra perduraría por siglos, esto lo escribo y lo recuerdo con dolor, tristeza y con esperanza de que esto más temprano que tarde la recuperación de todo esto y que Dios nos de talento y fuerza para que todas estas pérdidas se recuperen y a la vez se multipliquen en positivo por el bien de todos consciente de que lo que aquí se dice es una pequeña muestra de la destrucción, “Nos ponemos las pilas o morimos de sí mismo como el destino de la gente mala”.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Condolencia:

Cuando recién terminaba de escribir este artículo, recibí la lamentable y triste noticia de la desaparición física de la Licenciada Diseñadora Iris Yanire Palencia Virguez y de su hija Penélope Fonseca Palencia, hija y nieta de nuestro querido y entrañable amigo Lino Palencia Rivero, con quien me une una hermandad cerca de las seis décadas y me uno al dolor que embarga a esta familia y confieso que me siento triste al ver mi amigo pasando por este trance, hago votos a Dios y a nuestra patrona la Divina Pastora y al Espíritu Santo para que le envié del cielo un rayo de luz que lo ilumine como va a soportar tan grande dolor, también le digo a mi amigo que no debemos dudar que Dios convierte las secuelas de los sufrimientos en bendiciones que nos llenan de paz y deseos de vivir, en nombre de toda mi familia nuestra solidaridad con la familia Palencia.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]