Víctor Várgas: El B.O.D. no ha sido intervenido y realiza sus operaciones con normalidad #12Sep

El Banco Occidental de Descuento no ha sido intervenido, y continúa realizando sus operaciones con la más completa normalidad, aseguró en conferencia de prensa, el presidente de la institución, Víctor Vargas Irausquín.

Señaló que cuando se produce la intervención de una institución

financiera, se remueve a su junta directiva, se congelan sus actividades y el ente regulador asume el control del banco, y esto no es lo que ha ocurrido en el BOD, aseguró; explicando que se trata de una medida administrativa que es normal y que ocurre a diario en todos los bancos, indicando que lamentablemente en la Gaceta Oficial se utilizó el término de “intervención” de manera inadecuada y extemporanea.

“Aquí no ha habido intervención, intervención cero, y cuando se lee la Gaceta se pueden dar cuenta perfectamente, cuando hay una intervención cesa el presidente, la junta directiva, se toma totalmente el banco y el control lo asume el organismo regulador, como ha habido intervenciones aquí con anterioridad, para que haya una intervención tiene que haber unas causales para que se produzca, por tanto no es este el caso ni mucho menos, ya que la medida esta clara y especificada en la Gaceta y no impide el funcionamiento normal del banco”, aseguró.

Admite que una de las funciones del organismo supervisor de la

banca, es vigilar que se cumplan con las normas establecidas, indicando que los cuestionamientos en cuanto a posibles riesgos, ya no existen porque se hicieron los aprovisionamientos correspondientes, por lo tanto el riesgo es cero, indicando que afortunadamente “las espaldas de este banco son robustas”, agregando que este es un banco sólido que tiene recursos para responder por eso y por muchísimo más.

Reveló que el Banco del Orinoco que operaba en Curazao, se decidió su liquidación; mientras que la medida contra el All Bank Corp de Panamá, es por 30 días, afirmando que decidió dar esta conferencia de prensa con la finalidad de aclarar una serie de dudas que existen, ya que es la única persona, el único responsable que les puede decir con certeza que es lo que esta pasando es él como presidente de la institución.



Admitió que es muy probable que la próxima semana, se apersone en el BOD alguna persona de a Superintendencia, en calidad de supervisor, probablemente va a estar en la Junta directiva, en la parte operativa, advirtiendo que está seguro que la medida no durará más de una semana, porque no hay mucho que hacer, dijo que las auditorías externas relizadas por la empresa KPMG ya fueron entregadas a la Sudeban, indicando que conoce del profesionalismo y la calificación del personal de la Superintendencia, señalando que “ellos saben que aquí no pasa nada, ellos lo que quieren es que yo se los diga y ya se los dije”, aseguró.