Machado sobre nuevo diálogo: Es el régimen hablando con el régimen #16Sep

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, rechazó el supuesto acuerdo que sostuvieron algunos partidos políticos con el régimen de Nicolás Maduro la tarde de este lunes.

“Es el régimen hablando con el régimen. Esa no es la oposición venezolana y todo el mundo lo sabe. Lo saben los venezolanos y lo saben nuestros aliados. Esa no es la oposición venezolana, eso no es una nación en rebeldía”, aseguró.

Machado informó que algunos sectores quieren hacer creer al régimen que no va a pasar nada en el país.

“Los aliados le quieren hacer creer al régimen que no va a pasar nada y eso es falso, sí va a pasar y está pasando. La fuerza debe venir de afuera y de adentro”, manifestó Machado.