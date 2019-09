Unfpa: Uno de cada cuatro partos en Venezuela tiene como protagonista a madre menor de 19 años #23Sep

Uno de cada cuatro partos que se registran en Venezuela, se produce de una madre menor de 19 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) América Latina y el Caribe, algo que según el Dr. José León, ginecólogo obstetra y médico adjunto del hospital Dr. Domingo Luciani, puede traer serias consecuencias para el bienestar y la calidad de vida de la

madre, el niño y la sociedad.

En efecto, en el Día Mundial del Embarazo No Planeado en Adolescentes, a celebrarse este 26 de septiembre, es propicio recordar que los jóvenes conocen sobre la existencia de los métodos anticonceptivos, pero muchos de ellos no tienen acceso a los mismos, no los usan por temor a ser descubiertos por sus representantes o no cuentan con una información veraz sobre los mitos y las realidades de los mecanismos anticonceptivos, afirma León.

Se recuerda que según el informe publicado en 2018 en conjunto por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) América Latina y el Caribe continúan siendo las subregiones con la segunda tasa más alta del mundo en embarazos adolescentes.

El galeno especialista, quien a su vez es médico de la clínica Santiago de León, señala que a una joven embarazada “se le coarta su desarrollo psicobiológico pues podría padecer de complicaciones médicas durante la gestación y el parto, que tal vez desencadenarían casos de muertes; problemas emocionales, así como también representar un problema social, sufrir de deserción escolar, ser excluidas de sus familias, entre otras situaciones”.

Por lo anterior, considera importante reforzar la educación sexual en los hogares y educación formal desde edades tempranas, algo que muy pocas veces ocurre.

“Observamos que los niños venezolanos comienzan su actividad sexual en un promedio entre 12 y 14 años de edad, por lo que urge promover una educación sexual dirigido al conocimiento veraz de lo que significa tener una sexualidad responsable. Lo primero que deberíamos hacer es convencer a los muchachos de que retrasen en la medida de lo posible el inicio de su actividad sexual hasta que adquieran madurez psicológica y biológica”, aseguró.

El ginecólogo obstetra destaca también que si un joven decidió tener actividad sexual lo importante para los padres, maestros y entorno social es “evitar enfermedades de trasmisión sexual y un embarazo, para que no tenga problemas en el futuro. Es vital que los jóvenes tengan información sobre los métodos anticonceptivos que mejor les correspondan, orientación en un consulta especializada sobre planificación familiar y que vayan a un

instituto médico o hospital para que obtengan un método anticonceptivo adecuado para evitar un embarazo”.

Hay un anticonceptivo para cada tipo de joven

El conocimiento sobre el cuerpo y los métodos anticonceptivos disponibles da a las personas y sobre todo a los jóvenes la libertad de sentirte seguros sobre sus decisiones. León recalca que los métodos anticonceptivos más ideales para los adolescentes y en la población femenina en general son los anticonceptivos de larga duración.

“Tenemos los implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos o el sistema intrauterino; cada uno tiene su indicación y simplemente al ser colocado ya la adolescente no debe hacer más nada. La joven ya no debe tomar ningún medicamento o colocarse un parche, que pueden ser otras opciones si no se tiene a la mano los anticonceptivos de larga duración”, explica León.

En este sentido, María Teresa Alvarado, gerente de las Áreas Terapéuticas de Pharma de Bayer Venezuela, anima a los jóvenes a sentirse seguros de hablar con su pareja y tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

De acuerdo con la plataforma de consulta https://www.yourlife.com/es/, los anticonceptivos de larga duración comprenden una gama de métodos reversibles, altamente efectivos y que actúan durante un tiempo estimado de tres a 10 años. En esta categoría se encuentran principalmente el Sistema Intrauterino (SIU), los orales hormonales y los inyectables, entre otros.