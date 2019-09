Video Hombre murió ahogado al pedirle matrimonio a su novia bajo el agua #24Sep

View this post on Instagram

Steven Weber, un hombre estadounidense, murió ahogado mientras le proponía matrimonio a su novia, Kenesha Antoine. El joven originario de Luisiana (Estados Unidos) hizo la proposición nadando bajo el agua y sosteniendo una nota escrita a mano contra una de las ventanas de su habitación de hotel en Tanzania. . Según información recabada por CNN, la pareja se hospedaba en el Manta Resort, una cabaña de madera con un dormitorio sumergido cuatro metros debajo de la superficie del océano en la costa este de África. . El vídeo de la propuesta nupcial, compartido por Antoine, se ha vuelto viral en las redes. En él se puede leer la nota escrita por Weber: “No puedo contener la respiración lo suficiente para contarte todo lo que te amo, pero todo lo que amo de ti, lo amo cada día más. Cásate conmigo”. . . Posteriormente, el joven saca un anillo de compromiso de su traje de baño y nada, ya apartado del objetivo de la cámara. Antoine nunca pudo darle la respuesta, ya que su novio murió al tratar de alcanzar la superficie. . . En una publicación posterior en Facebook, la joven dijo que Weber nunca llegó a escuchar su respuesta, que habría sido “sí un millón de veces”. . Texto: Yorvi G / Agencias Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . #Actualidad #Matrimonio #Muerte #Luisiana #EstadosUnidos #Boda #Noticias #Información #News #ElImpulso #24Sep