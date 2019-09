RETACITOS #29Sep

El alza de los precios de los medicamentos en las últimas semanas, es verdaderamente escandaloso e irracional, ya que no guarda relación con lo que pudiera ser la estructura de costos de los laboratorios que los fabrican, que en estos momentos, parecieran estar aprovechando la posición de debilidad que tiene el régimen y sus organismos de fiscalización y represión, para hacer los ajustes y compensar los varios años de controles de precios donde no les permitieron este tipo de desaforados aumentos. En el caso de los antihipertensivos, los incrementos se han movido entre 75% y 250% en un mes; los retrovirales para los pacientes con VIH desaparecieron del mapa, los antiasmáticos hay que traerlos importados del vecino país, los analgésicos y antiinflamatorias, aumentaron más de 150%; una caja de antibióticos puede costar hasta 800 mil bolívares, presentando el récipe, si no tiene récipe te cuesta 400 mil bolívares más, los productos Arco Iris que eran unos de los más económicos, también andan por las nubes, el Ginko Biloba salto de Bs. 26.000 hace dos meses a Bs. 118.000 mil, igual las pastillas de Ajo. Entendemos que los principios activos y los insumos, en su mayoría son importados, pero el dólar en el mercado paralelo sigue estable, pero los precios de las medicinas continúan subiendo y la pensión permanece en Bs. 40.000.

La decisión de la ONU de designar una Comisión Especial para que venga a Venezuela a realizar una investigación en torno a las violaciones, por parte del régimen, de los derechos humanos de los venezolanos y de las distimtas tropelías cometidas, como los abusos contra los presos políticos y las desapariciones forzadas de personas para establecer las responsabilidades correspondientes, es algo inédito en Latinoamérica. Los especialistas han dicho que esto va a concretar las acusaciones que hay contra el régimen y sus funcionarios ante la Corte Penal Internacional, han aclarado que la investigación la realizará una Comisión Internacional y una Comisión Especial, que deben ser designadas y que tendrán la cooperación de los dos comisionados que dejó en el país durante su visita, Michelle Bachelet. El Embajador del régimen se comprometió a que se darían todas las facilidades a estas comisiones para realizar su trabajo. Amanecerá y veremos.

Continúan moviéndose a todos los niveles, no solo en el ámbito regional, sino también en el nacional, los grupos interesados en meterle mano a los minerales del Cerro La Vieja y sus alrededores, como lo hemos venido señalando en esta sección desde hace varias semanas. Hay que estar muy atentos, porque al parecer el mismo grupo rojo rojito, por un lado está proponiendo la creación de una Fundación para la protección del medio ambiente de la zona, la cual establecería los lineamientos y normas de uso, incluso podrían proponer declarar la zona como Área Bajo Régimen de Protección Especial (ABRAE); sin embargo, se conoce que al parecer mismo grupo, también está constituyendo y registrando una tal Asociación de Mineros del Estado Lara, que pondría en sus manos todas las herramientas legales para la exploración, explotación y comercialización de los minerales en toda esta entidad federal, ya que dizque los minerales no están solo en el Cerro La Vieja sino en otras zonas de la región, es decir que los personajes en forma maquiavélica, se estarían pagando y dándose el vuelto.

A propósito se habla de la presencia de un personaje, quien es uno de los más activos, al que todos conocen como el “Minino” de quien se dice que estaría siendo financiado desde la gobernación de Yaracuy, donde también hay intereses en este jugoso negocio de los minerales. Así que hay que estar alerta ante esta jugada. Asimismo, se comenta tras bastidores, que para la conformación de la Fundación para proteger el “Cerro La Vieja”, supuestamente se ha hecho contacto con algunos personalidades y algunas damas vinculadas con los partidos del status, algunas de las cuales ya habrían sido convencidas a través de verdes razones, quienes no tuvieron la prudencia de esperar un poco para gastar los reales, sino que de inmediato se les observó el cambio en su modesto tren de vida, y aparecieron los zapatos nuevos, el estreno de vestidos y carteras haciendo juego, lo que fue observado por los amigos y compañeros de partido, que seguramente pensaron que habían pegado el “gordo” de la lotería. Lo cierto es que el negocio es tan lucrativo desde el punto de vista de las ganancias, que a la hora de las chiquititas, no se están parando en costos.

Por ninguna razón política o de cualquier otra índole, los larenses no pueden aceptar que por algún capricho, se pretenda cambiar el nombre de la Parroquia Juan de Villegas, la más longeva de la región, impidiendo de esta manera que se repita lo mismo que en Yaracuy, donde le cambiaron el nombre a la autopista Rafael Caldera, para ponerle el nombre de un personaje totalmente desconocido denominado Cimarrón Andresote, cambio que se produjo porque el pueblo yaracuyano lo permitió; de tal manera que si se pretende hacer la modificación a través de una consulta pública, todos los organismos representativos de la región, deben iniciar una cruzada para impedir que se cometa este nuevo atropello en contra de nuestra historia patria, ya que no podemos seguir permitiendo que grupos que tienen en estos momentos más del 80% de rechazo de toda la población, sigan imponiendo sus despropósitos, como cuando estaban en la cresta de la ola, es hora de ponerlos en su lugar y si es con los votos mejor.

Los abusos de poder continúan en la región, no solamente por parte de los gobiernos regionales y municipales, sino por parte de algunos oficiales de la FAN, quienes estan convencidos que por tener un uniforme y las armas de la República, ello les da derecho a saltarse las normas a la torera y no respetar los derechos que tienen los demás. El caso lo traemos a colación, ante la denuncia que ha llegado hasta nuestra mesa de redacción, en torno a un caso que ocurre en la Urb. Las Acacias de Cabudare, en la carrera 6, donde se está viviendo un abusivo tráfico de influencias y discriminación, ya que mientras los vecinos de esta comunidad, tienen más de dos años sin recibir regularmente el servicio de agua por las tuberías, periodicamente llega hasta una vivienda de la zona, un camión cisterna de las FAN a llenar el tanque de agua de la residencia, donde al parecer vive un militar. Lo que más molesta a los vecinos, es que nunca, ni por la mas elemental norma de cortesía, les ha ofrecido agua con el cisterna para que puedan atender sus necesidades. Como para que no haya dudas, remitieron fotos del vehículo y de la residencia en cuestión. La verdad que no hay derecho.

La noche del pasado martes 24 de septiembre, los guaros despertaron asombrado y con tremendo susto, debido al ruidos de aviones de caza de combate que estuvieron haciendo vuelos nocturnos desde la media noche hasta cerca de las 2 de la madrugada, en lo que pareciera formar parte de las tácticas preparatorias que hacen las FAN, ante las supuestas amenazas de conflictos bélicos por parte del vecino país y del imperio, aún cuando ambas naciones lo han negado de manera categórica; aunque para mucha gente avisada, esto no tiene otro objetivo que amedrentar a la población, la cual ya en estos momentos perdió el miedo y no se asusta solo con el ruido de aviones. En todo caso, el régimen actúa de manera irresponsable, como lo ha venido haciendo cada vez que le viene en gana, poniendo en zozobra al pueblo que ya vive en una sola tensión por la inseguridad personal y jurídica, por la deficiencia de los servicios, por el alto costo de la vida, con lo cual le han venido haciendo la vida cuadritos a todos los venezolanos, incluyendo aquellos ilusos y trasnochados que aún siguen creyendo en las promesas de la revolución.

Mas de cien dirigentes de Avanzada Progresista renunciaron y le dejaron el pelero al sargento de Nirgua, en la tierra del Morere, dizque por no estar de acuerdo con el pacto suscrito entre los minipartidos y el régimen, lo cual se hizo sin consultar a las bases, lo que ha generado una gran calentera colectiva. Afirman que los renunciantes reconocen a Juan Guaidó como Presidente interino de la República y a la Asamblea Nacional como la única institución legitima; se comprometieron a continuar trabajando con el Frente Amplio Venezuela Libre en la búsqueda de una salida constitucional y pacífica a la crisis, conscientes de que a nadie le conviene una confrontación, que vendría a profundizar la crisis económica, política y social que en estos momentos vive la República. Afirman que más del 80% de la directiva encabezada por Domingo Montes de Oca habrían tomado esta decisión de manera irrevocable. Por supuesto, esto no ha causado sorpresa en muchos sectores políticos de Lara, donde han estado observando cómo cada día que pasa, AP se convierte en un cascaron vacío, sus seguidores abandonan el barco, buscando otros acomodos y el personaje cada día se le ve más íngrimo y solo, acompañado solamente de quienes todavía se lo siguen chuqueando. Ojalá que aterrice, saque sus cuentas y reaccione en consecuencia.

Por los vientos que soplan, aparentemente AD en Palavecino al parecer se habría desvinculado del Frente Amplio, por lo menos su dirigencia principal. No se han visto sus representantes, ni a los integrantes de ese partido, en los eventos organizados por esa organizacion, ni siquiera en las reuniones semanales acordadas, brillando por su ausencia en todas ellas, además sin dar ninguna explicación, que es lo menos que podían hacer por la mínima demostración de cortesía. Sin embargo, se ha visto algunos ADecos en reuniones con otros partidos, lo que es un mal síntoma, ya que evidencia que en la toda blanca, al parecer la procesión va por dentro. ¿Qué dirá de todo esto Bobby?, Secretario General de AD en Lara. A lo mejor le corresponderá al inefable poner nuevamente orden en la casa, cumpliéndose el dicho de que “el ojo del amo es el que engorda el caballo”.

A propósito, a sotto voce se refería la gente en Agua Viva, Municipio Palavecino, a los comentarios que habría hecho Cheluis a la chita callando, en relación con el caso del supuesto mal uso de un dinero que le habrían facilitado a un ex jefe civil de esa comunidad, para hacer algunas gestiones partidistas, quien al parecer no se ocupó de cumplir con la gestión encomendada, sino que destino los recursos a cuestiones personales, afirmando algunas personas que lo conocen, que dizque se habría consumido ese dinerillo en bebidas espirituosas. Aseguran que el afectado montó en cólera y ha prometido recuperar los reales por cualquier medio, advirtiendo como lo han venido haciendo los gringos con el caso de Venezuela, que “todas las alternativas están sobre la mesa”.

En la población de Sabana de Parra, en el vecino estado Yaracuy reina la preocupación, la indignación y la impotencia, debido a que supuestamente hay un grupito de efectivos del cuerpo castrense donde el dólar es su divisa, quienes al parecer se han dado a la tarea de atracar a los muchachos que están en las vías públicas en horas nocturnas. Les caen por sorpresa, los revisan y les sustraen los celulares y el poco dinero que puedan portar, además con la amenaza de que si denuncian, los perseguirán, o lo que es lo mismo, tienen un buen rato actuando no como autoridades, sino como verdaderos delincuentes. Las denuncias han sido elevadas a los organismos competentes; sin embargo, en lugar de ordenar una investigación y realizar algunos operativos de inteligencia para capturar a los malos, les piden a los chamos que si tienen los nombres y los apellidos de los fascinerosos, lo cual saben que no es posible ni probable, porque es bien conocido, que entre funcionarios de cuerpos de seguridad, no existe la confidencialidad y se protegen entre ellos.

Parece que no mejora nada el enfermo, denuncian usuarios que es un verdadero desastre el que se experimenta en la emergencia del hospital Pastor Oropeza, del IVSS en el oeste de Barquisimeto. Cambiaron la entrada y ahora por el mismo lugar atienden a adultos y niños, lo cual es una incongruencia. Al parecer los trabajos de refacción los dejaron a medio camino hace más de año y medio, bajo la excusa de que se acabaron los reales y no alcanzó el presupuesto. Los funcionarios amigos del efectivo y los porteros, dizque matraquean a los familiares de los pacientes con “algo para el fresquito”, o para “pagar la camionetica”. Como ocurre en todos los centros dispensadores de salud del país, no hay insumos médicos ni quirúrgicos, allí según los usuario muy pocas cosas funcionan, para desgracia de quienes se ven obligados a buscar atención para sus males, en ese centro de salud, a lo cual a veces su suman los malos tratos contra los familiares de los pacientes, sobre todo en aquellos que se niegan a que los bajen del equino. Confiamos en que las autoridades del Seguro Social y de salud de la región, se den una vueltecita de vez en cuando, en forma sorpresiva, a ver si es posible que pongan orden en la casa.

Peligro inminente: Nuevamente se ha puesto de moda en la capital musical de Venezuela, por parte de los amigos de lo ajeno, la vieja maña de dedicarse a robar las tapas de las boca de visita de las alcantarillas, lo que resulta más visible en la Intercomunal Florencio Jiménez en sentido oeste/este, desde el distribuidor San Francisco hasta Pueblo Nuevo. Varios accidentes ya se han registrado en esa vía, sobre todo en horas nocturnas, donde la visibilidad se reduce en forma significativa para los conductores, quienes por la oscuridad de la noche no pueden ver los huecos en el camino, corriendo el riesgo de caer en los mismos y exponerse a que les explote un caucho, se le partan los terminales, los muñones o una punta de eje, poniendo en peligro sus vidas, por lo que estamos lanzando este llamado de alerta para que los organismos que tienen competencia en esta materia, repongan las tapas en forma urgente y no esperen a que ocurra una tragedia de consecuencias impredecibles. No digan que no lo advertimos oportunamente.

El Primer Encuentro Ciudadano, realizado por la Sociedad Civil del FAVL en Palavecino el pasado jueves 26 de los corrientes, en un conocido local de Cabudare, fue un ejemplo de lo que tiene que hacer la oposición. Lo que allí se vivió, según los observadores, pone en evidencia que no estaban equivocados los dirigentes del Frente, cuando decidieron remover a la Graciosa, pues el nuevo coordinador, en tiempo récord, pudo organizar un evento con muy buena asistencia, la presencia de dirigentes nacionales, la incorporación de nuevos sectores gremiales y sindicales, y sobre todo con mucha empatía entre los asistentes. Aunque estuvieron presentes los partidos políticos mayoritarios, excepto AD, éstos no fueron protagonistas del evento, ni siquiera tomaron derecho de palabra ante tan concurrida audiencia. Eso es lo que quieren los Larenses: armonía y unidad ante el único objetivo planteado, el cese de la usurpación, después vendrán los reacomodos.

Juan Bautista Salas