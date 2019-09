Maduro asegura que durante discurso de Delcy Rodríguez en la ONU “la sala estaba llena” #30Sep

View this post on Instagram

Desde el jueves estaba prevista la llegada de Delcy Rodríguez a New York para unirse a la representación del régimen de Maduro junto a Jorge Arreaza y Samuel Moncada. Una vez la representante del régimen tomó el derecho de palabra ante la 74 Asamblea de las Naciones Unidas, la gran mayoría de diplomáticos en el aforo se levantaron de su sitio y se retiraron del lugar como acto de protesta a la participación de Rodríguez en el evento. Cabe destacar que la presencia de Delcy Rodriguez en la ONU se da a pesar de las sanciones que el presidente norteamericano Donald Trump impuso a los principales colaboradores nacionales e internacionales del régimen de Nicolás Maduro. Video: Cortesía @maibortpetit #Internacionales #DelcyRodríguez #Protesta #VenezolanosenNY #Trump #Sanciones #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #26Sep