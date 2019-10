VIDEO Gremios del sector salud firmaron documento que exige mejoras salariales #9Oct

View this post on Instagram

La mañana de este miércoles 9 de octubre, médicos y enfermeros del estado Lara se concentraron en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, en el Seguro Social Pastor Oropeza y en el Hospital General Universitario Dr. Luis Gómez López, con el objetivo de firmar un documento en el que exigen mejoras de sueldos y salarios. . En el cúmulo de peticiones que será entregado a la Asamblea Nacional, a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio del Poder Popular para la Salud, se establece que el personal médico debe cobrar mensualmente un mínimo de mil dólares. . Ante estas exigencias, el presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, René Rivas, cuestionó las formas en cómo el Estado les cancelará la mencionada cantidad de dinero, y recordó a Nicolás Maduro que si él a Carmen Meléndez le asignó el presupuesto gubernamental en euros, con el personal médico también lo puede hacer. . Por su parte, la Fiscal del Tribunal Disciplinario de Enfermería, Beatriz Monsanto, señaló que en el gremio no solo están preocupados por el bajo salario, sino por las delicadas condiciones en las que se encuentran los centros hospitalarios de la región y las persecuciones que han sufrido los enfermeros. . Por último, los trabajadores de la salud también exhortaron que si no obtienen respuesta por parte de las autoridades, realizarán un paro escalonado para ejercer mayor presión. . Reporte y texto: Luis Miguel Rodríguez Cámara: José Enrique Arévalo . Lea más noticias en www.elimpulso.com