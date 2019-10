Elías Matta: Colocar acciones de Citgo en canje del bono Pdvsa 2020 es ilegal #16Oct

Colocar durante el canje del bono Pdvsa 2017 al bono Pdvsa 2020, para atraer a los inversionistas, el 51,1% de las acciones de Citgo Holding, como garantía es ilegal, por cuanto violó el artículo 150 de la Constitución, ya que no tuvo el visto bueno de la Asamblea Nacional, como lo establece la Carta Magna.

Así lo advirtió este martes el diputado Elias Mata, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, quien indicó que por ello la administración norteamericana tiene que comprender que ese contrato violo la legislación venezolana, se trata de un bono venezolano y tiene que cumplir con la normativa legal de Venezuela.

Recordó que durante el canje del bono Pdvsa 2017 por no poder atender estas obligaciones y convertirlo en el bono Pdvsa 2020, equivalente a 7.100 millones de dolares, se tenía la aspiración de que el 75% de ese monto pudiera ser canjeado, en un primer intento, pero nadie acudió debido a que las condiciones no eran atractivas, lo que obligo al gobierno a ofrecer más; en un segundo intento un 40% de los acreedores aceptaron el canje, pero esto tuvo un costo para la República de 1.035 millones adicionales que se tuvieron que pagar en capital e intereses, convirtiéndose en una operación “lasciva” para la República.

“Pero además, se le coloco como garantía al bono, el 50,1 de las acciones de la empresa Citgo Holding, eso nunca en la historia de la finanzas públicas se había visto, eso violo de manera clara y precisa el articulo 150 de la Constitución, que establece que todo contrato de interés público debe pasar por la AN, y quiero decir que la AN fue responsable en ese momento, y el 26 de septiembre de 2016 aprobó un acuerdo advirtiendo a los tenedores de bonos, que esa garantía de Citgo era totalmente ilegal; pero no solamente se hizo ese acuerdo, el 4 de agosto de 2016, también la AN advirtió que las operaciones de Pdvsa estaban en peligro porque había un endeudamiento excesivo, ya que había pasado de US$ 5.000 millones que debía en el año 2006, pasó a deber alrededor de US$ 43.000 millones en el 2012, y si a eso le sumamos los US$ 20.000 millones de los proveedores, estamos hablando de un incremento brutal”.

Ratificó el diputado Matta, que los bonistas fueron advertido que esa garantía de las acciones de Citgo, era irrita, por lo tanto ese contrato de los bonos es ilegal, tal como fue aprobado, porque no contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional.

Destacó asimismo el diputado Matta que es operación viola además los artículos 311, 312 de la Constitución, por tratarse de un bono lascivo, en el cual la República perdió en el canje 1.035 millones de dolares que hubo que pagar.