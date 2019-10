View this post on Instagram

#AvanceIMP El magisterio larense tomó la Avenida Venezuela con calle 26 como respaldo al paro académico nacional de 48 horas. . El presidente del colegio de profesores a nivel nacional aseguró que más del 80% de los docentes del país acataron el paro. . Asimismo, mencionó que de no recibir respuestas inmediatas, se podría generar una huelga general indefinida. . Cabe destacar que un grupo de efectivos de la Guardia Nacional custodian a escasos metros la manifestación. . Texto: José Enrique Arévalo Video: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com