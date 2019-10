Germán Umaña: Intercambio entre Venezuela y Colombia cayó de US$ 9.000 millones a US$ 351 millones #24Oct

Una estrepitosa caída ha registrado el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, que en su mejor momento estuvo en el orden de los US$ 9.000 millones y en estos momentos se ubica apenas en US$ 351 millones, de acuerdo con la información dada a conocer por el director ejecutivo de la Cámara Venezolano Colombiana de Integración(Cavecol), Germán Umaña.

El directivo de la camara binacional estuvo participando este jueves en el encuentro organizado por la Asociación Venezolana de Exportadores(AVEX), sobre la necesidad de internacionalizar las exportaciones con la finalidad de generar las divisas que han dejado de ingresar por concepto de renta petrolera, afirmando que en estos momentos está el intercambio en sus niveles más bajos de los 15 a 20 años.

“Estamos manejando del máximo de comercio internacional de los dos países que fue de US$ 9000 millones, estamos en estos momentos en cerca de US$ 351 millones para este año; sin embargo hay un comercio que no se maneja por los medios legales que sigue siendo importante entre nuestros países, especialmente en las fronteras, el cual en primera instancia, debe buscarse traerlo al redil de la legalidad, de la honestidad y a promover las actividades formales entre las empresas que realmente están generando productos, bienestar y empleo para nuestros compatriotas en ambos países”, afirmó Umaña.

El directivo de Cavecol, fue uno de los invitados especiales a participar en este encuentro orientado a impulsar las exportaciones no tradicionales desde Venezuela hacia los mercados internacionales, especialmente a nuestros vecinos, como Colombia y Venezuela.

Intercambio con Brasil también bajo

Mientras que Carlos Leopoldo Goncalves, director de Promoción Comercial de la Embajada de Brasil en Venezuela, indicó que en estos momentos el intercambio comercial de bienes y servicios entre los dos países alcanza a los US$ 800 millones en lo que va de año.

“Estas cifras son muy bajas comparadas con lo que pasaba hace diez años, cuando nuestro intercambio de bienes y servicios, estaba en el orden de los US$ 8.000 millones”, afirmó.

Sin embargo, señala que el hecho de que haya una movilización en estos momentos de por lo menos 60 camiones diariamente, en las zonas fronterizas con Canaima, indica que hay un incremento de compras venezolanas en Brasil, especialmente de alimentos y medicinas en los últimos años.