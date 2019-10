Oposición y chavismo coincidieron en El Márques #24Oct

View this post on Instagram

Simpatizantes de los factores democráticos y del régimen de Nicolás Maduro se encontraron, luego de que sus líderes convocaran a diferentes marchas para este jueves. . . Se conoció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y manifestantes oficialistas impidieron que la oposición llegara a la sede de Corpoelec en el Marqués. Sin embargo, la oposición logró burlar los piquetes que impedían el paso de la movilización. . . Es importante mencionar, que la movilización de los factores democráticos tiene como objetivo apoyar al Zulia, estado que ha sido azotado por los racionamientos eléctricos. . . Texto: José Escalona Foto: @sumariumcom Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Protesta #Marchas #Oposición #Chavismo #Información #News #Noticias #ElImpulso #24Oct