VIDEO Más de cien privados de libertad en situación de hacinamiento en El Tocuyo #24Oct

A pesar de que la representante del régimen para el sistema penitenciario, Iris Varela, dice que todas las cárceles están “bajo control” y además asegura que de otros países piden recomendaciones para copiar el programa y el sistema de tecnología penitenciaria, siguen generandose denuncias, por lo menos, en referencia al hacinamiento carcelario en Venezuela.

Tal es la situación que se vive en el municipio Morán, con la cantidad de privados de libertad que albergan las comisarías de la localidad. La denuncia fue hecha por la abogada Angy Ramos, representante de la Organización defensora de los Derechos Humanos del doctor Lino Cuicas en El Tocuyo, al asegurar que existen más de 100 privados de libertad hacinados en las diferentes comandancias de policía de la capital morandina.

“En la comisaría de la Policía tenemos 45 detenidos en donde hay muchos muchachos que no son del municipio si no de otros estados y los familiares no cuentan con los recursos para trasladarse hasta El Tocuyo”, cuenta Ramos.

Asimismo denunció el hacinamiento de personas que hay en la comandancia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la entidad. “En el CICPC hay 73 detenidos y no tienen las condiciones para tener tantas personas allí. Hay muchos enfermos a causa de esta situación. Están todos en un cuarto de cuatro por cuatro metros y se podrá imaginar cómo es la situación”.

Sin transporte para ir a las audiencias

Ramos detalló en su denuncia que ninguna de las comisarías en El Tocuyo cuenta con patrullas o unidades móviles para el traslado de los privados de libertad a sus audiencias, causando más retraso procesal. “Hay muchachos que tienen casi la pena completa y ya podrían ser beneficiados con el plan Cayapa que es lo que queremos que se traslade hacia El Tocuyo para disminuir ese hacinamiento que hay en la entidad”.