RETACITOS #27Oct

La medida de protección dictada por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, a través del cual se impide cualquier operación con los bonos emitidos por PDVSA, constituye la decisión de mayor trascendencia desde el punto de vista del resguardo de los activos de Venezuela en el exterior, atendiendo de esta manera a la petición que hiciera en marzo de este año el gobierno de Juan Guaidó a la administración de Donald Trump y que fuera negada en aquella oportunidad, de tal manera que la empresa Citgo que es el principal activo que tiene la República en el exterior, queda blindada por los próximos tres meses, es decir hasta el 22 de enero de 2020, contra cualquier medida que pudieran tomar los tenedores de los bonos; lo que obliga a todo el mundo a ponerse los patines, para evitar que se pierda esta empresa que tiene en pico de zamuro el 51% de sus acciones, que fueron puestas en garantía por el régimen, de manera irresponsable, por un monto para el momento de US$ 1.500 millones que fue el valor de la emisión de los bonos 2020, mientras que el valor de mercado de la empresa supera los US$10.000 millones; corresponde ahora al gobierno legítimo iniciar una agresiva campaña de lobby en los Estados Unidos, con la finalidad de llegar a una negociación con los tenedores de bonos y con Cristallex para evitar que haya alguna sorpresa a partir del 22 de enero, aun cuando tampoco es descartable una extensión de esta última medida dictada, pero lo único cierto es que es necesario moverse en todas las instancias, para impedir que nos birlen a Citgo. Hay que recordar que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

*****

Muy grave y preocupante la situación que hoy están viviendo los centros asistenciales de la región, en especial en el Hospital Universitario Antonio María Pineda, el más importante de la región Centro Occidental del país. Los pacientes que llegan a este nosocomio por politraumatismos, se están muriendo de mengua porque no hay insumos ni ventiladores. En la UCI no hay camas suficientes, lo del parapeto de hace unas semanas atrás, fue un show mediático para demostrar una “gestión perfecta” que los propios pobladores no ven por ninguna parte, por lo que nunca hay cupo para quienes llegan en estado crítico. Los pocos médicos que allí laboran hacen grandes esfuerzos, porque no hay con que trabajar, los salarios que devengan apenas si llegan a los 15 dólares al tipo de cambio actual, la realidad es bastante precaria y las muertes aumentan semanalmente, y aun cuando tratan de ocultarlas, la información siempre se filtra. En hospital no hay estadísticas, pero los pocos números que se conocen son alarmantes, a lo que se suma que el IVSS ya no existe para las clases medias y bajas y cualquiera esta expuesto a morir allí. El diagnóstico real del HCUAMP es de pronóstico reservado. Alertamos nuevamente a las autoridades nacionales de salud y a los organismos internacionales.

*****

Sería interesante averiguar lo que está ocurriendo en las relaciones entre la Alcaldía de Iribarren y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ya que al parecer algunos trabajadores de esa institución que han requerido hacer alguna gestión en el IVSS, cuando ingresan al portal del instituto, introducen su número de cédula de identidad, la respuesta les dice que “ no aparecen registrados”, lo cual pudiera pensarse que se trata de un error; sin embargo, ya no se trata de una sola persona, sino que son varios los empleados de la Alcaldía, los que han recibido la misma respuesta. A esto se suma, que ahora la validación de los reposos por más de determinados días, que regularmente hay que hacer en el Seguro, ahora se los están validando en la propia alcaldía, incurriendo de esta manera en una situación que es totalmente anómala e irregular. De acuerdo con las personas consultadas, la conclusión es que es muy probable que esta dependencia no esté enterando las deducciones que le hace a los trabajadores, al seguro lo cual sería de una gravedad superlativa, porque si esto es así, a donde se está dirigiendo este dinero, que de paso deja a los trabajadores sin la posibilidad en el futuro de solicitar su pensión, ya que no podrán justificar sus cotizaciones. Tiene la palabra el burgomaestre achocolatado.

*****

Nuevamente parece que echaron una meneada de mata en el circuito judicial del Estado Lara. En efecto, de acuerdo con la información que circuló por las redes sociales, habrían sido destituidos cinco jueces en materia penal, en las instancias cuarta quinta y sexta de control, donde se les mencionó con nombres y apellidos. Se recuerda que esta es la segunda vez, en lo que va de año que hay una “remezón” en las dependencias del Edificio Nacional, la vez pasada hasta se expusieron algunas de las razones por las cuales los jueces destituidos en esa oportunidad, habían sido defenestrados, lo que no ha ocurrido esta vez; sin embargo, todo apunta que estos personajes supuestamente andaban tomando decisiones poco ortodoxas, dizque cobrando en dólares y otros en especies. Sin embargo, reconocidos abogados de la región insisten en señalar que hasta estos momentos, no están todos los que son ni son todos los que están, por lo que señalan que en el circuito, aun cuando hay muchos jueces honestos, se requiere hacer una depuración, que nunca está demás en estas instituciones, donde es necesario periódicamente hacer cambios, para evitar que se arraiguen los vicios y las malas costumbres.

*****

El Frente de Palavecino ha estado movilizado en las últimas dos semanas, con UNT al frente, denunciando el más completo y total estado de deterioro en el que se encuentran las calles y avenidas del municipio, haciendo no solamente las denuncias correspondientes, identificando los lugares donde están ubicados los lugares afectados en barrios y urbanizaciones, sino que se tomaron la molestias de hacer llegar hasta nuestra mesa de redacción, fotografías y videos exponiendo la terrible realidad que están viviendo y padeciendo los pobladores de esas zonas, ante la mirada indiferente de la burgomaestre, de quien nada se sabe, porque ni se ve, ni le ve, ni se le escucha. De tal manera que los dirigentes políticos y vecinales han comenzado a preguntarse a qué se están destinando con los impuestos que pagan los contribuyentes, ya que no es precisamente en obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de quienes moran en el mismo. Nuestro agradecimiento, por mantenernos debidamente informados, esta sección estará siempre a la disposición para exponer estos problemas, de manera que se visibilicen lo más posible, para ver si quienes tienen que tomar las decisiones reaccionan. Si no, que renuncien.

*****

Mataron al tigre y le tuvieron miedo al cuero. Esto es lo que parece haber ocurrido con las denunciadas amenazas del sargento de Nirgua contra el periodista José Luis Yépez. Luego de tan detestable actuación, los acólitos, por cierto cada vez menos, salieron a pedir protección policial, una averiguación ante el Ministerio Público y pare de contar. Por supuesto, las reacciones de respaldo al fablistan no se hicieron esperar por parte de varias ONG´s, el CNP y también factores políticos que expresaron su rechazo a este tipo de actuaciones; sin embargo, a muchos llamó la atención que desde el partido aurinegro se habrían negado a firmar el acuerdo, sin que se sepan cuales son las razones que tienen para no hacerlo. Sería interesante averiguar ¿a qué o a quien obedece el flamante secretario general?, porque ante este tipo de circunstancias no se puede andar con guabineos, porque hoy se lo están haciendo a un profesional de la comunicación, que estaba cumpliendo con su deber, pero mañana se lo pueden hacer a cualquier dirigente político, allí tenemos como ejemplo, el caso del Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

A propósito, por allí pudimos observar como el paisano ha salido a defenderse de los señalamientos que se le hicieron por las amenazas que al parecer hizo a periodistas de la región, exigiendo al MP abrir la correspondiente investigación, ya que asegura no haberlas hecho. Sin embargo, en este país se sabe que cuando una persona quiere que las cosas no avancen y se queden estancadas, designan una comisión o solicitan una investigación ante los organismos competentes, ya que se sabe que estos son tan poco eficientes que como dice la canción, “pasaran mas de mil años” para que haya un resultado. Por supuesto que hay casos y casos, ya que cuando desde Palacio le exigen al máximo tribunal que allane la inmunidad parlamentaria a alguno de los diputados de la oposición, la sentencia con magistrado ponente y todo, sale en pocas horas, pero este no es precisamente el caso que nos ocupa; pero si en verdad, el personaje tiene vara alta con el gobierno, es probable que Tarek se ocupe del asunto y se pronuncie en cualquier momento.

*****

De acuerdo con el criterio de la Politóloga Marisela Bustamante, luchadora social de la región, “los anuncios del inquilino temporal de Miraflores sobre la asignación de recursos, es un signo de improvisación y de la extrema discrecionalidad con la que se manejan los bienes públicos, haciendo a un lado los procedimientos administrativos y legales. Así mismo, deja entrever el quiebre de la empresa petrolera estatal, como fuente primaria de ingresos y lo que esto representaba para los presupuestos regionales en los denominados situados constitucionales. Por otra parte, con este anuncio se pretende evadir responsabilidades de gobierno en desvíos y manejos irregulares en la distribución de los ingresos y asignaciones”, señala la especialista. Este tipo de observaciones las ha venido señalando en cuanto a la gestión administrativa de Carmelina, en el estado Lara, señalando que los recursos que maneja la mandataria regional, no se reflejan en obras de gran envergadura, en beneficio de la entidad regional. Su palabra vaya adelante.

*****

Aseguran que el “pantera” se habría ido de yoyo y dizque comentó que había estado por los lados de El Cercado, repartiéndose unos cuantos verdes con el Porky, los cuales habrían obtenido en una negociación, para permisar unos terrenos por los lados de un conocido y tradicional restaurante de carnes del este de la ciudad, guiso que celebraron en medio de una fiesta con escocés mayor de edad que es el que más disfrutan los revolucionarios, así como los jugosos steak de lomito y punta trasera, lo que pone en evidencia que no se les ha quitado la costumbre de darse la buena vida y la disfrutan cada vez que tienen oportunidad, mientras el soberano anda sacando restos de comida de la basura para poder matar el hambre. Por cierto, resultó verdaderamente grotesca la fotografía que pusieron a circular en las redes, donde aparece el porky a medio vestir, dizque pintando su casa, lo cual causó mucha extrañeza entre la gente que lo conoce y sabe que siempre paga por estos servicios, nunca los asume el mismo, pero como Venezuela es otra, este tipo de cosas ya no debería sorprender a nadie.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto, que nuevamente el piloto comandante ha estado quebrantado de salud, dicen que bastante malito, pero a la vez preocupado buscando a personas de su entera confianza en las cuales delegar algunas de las responsabilidades que en estos momentos tiene sobre sus espaldas, con la finalidad de dedicarse por entero a realizar todos sus tratamientos para el mejoramiento de su salud; pero parece que las cosas no han resultado fácil, no parece haber en el panorama muchos candidatos que le merezcan total confianza como para tomar decisiones, de allí que ha circulado la versión de que estarían pensando en una mujer vinculada con el sector de la salud, que ha ocupado posiciones muy importantes en esta área en el ámbito regional, para que le eche una mano al personaje que ya tiene varios años luchando con mucha intensidad contra la patología que lo aqueja, la cual no ha podido superar totalmente, porque no ha tomado la decisión de declinar algunos de los compromisos que la revolución ha colocado sobre sus hombros, pero al parecer ha llegado la hora de que primero es la salud y después el proceso. Ojalá que salga airoso.

*****

Aseguran que esta semana que acaba de termina, Iván, Oscar y Leonardo al parecer invitaron a una asamblea en la casa de un personaje con apellido italiano, y como están conscientes que en este país la gran mayoría de los venezolanos está pasando el hambre hereje, con la excepción de los enchufados en el régimen y también los miembros de esa mesa que no llega ni siquiera a taburete, ofrecieron además de tener como invitado especial a don Felipondio, un atractivo condumio donde no faltarían las negritas refritas, los chicharroncitos de cochino, las tajaditas de plátano y la carnita mechada, con la finalidad de que la gente se apersonara en el lugar de los acontecimientos, haciendo bulto, pero además montar la teja en la reunión; sin embargo, según los comentarios, el poder de convocatoria de los susodichos está tan menguada, que ni siquiera con la oferta de “papa gratis” la gente apareció. Mano Lencho habría comentado, que para la próxima oportunidad les prestaría el wolfswagen para que hagan su asamblea.

*****

El pasado jueves tuvimos acceso a un vídeo y a unas fotografías, de una actividad realizada en Palavecino por un pequeño grupo de personas, al parecer convocados por doña Graciosa, atendiendo al llamado del presidente Guaidó, para solidarizarse con la problemática de los zulianos, y aún cuando en estos casos es importante la presencia masiva de la gente, también hay que reconocer que con la intención es más que suficiente. En todo caso, como lo decía la propia gente de la base de la Causa, el ex burgomaestre sindicalista, con sus actuaciones y dislates, cada vez se está quedando más solo, de tal manera que en medios políticos de la región se comenta, que sus posibilidades de sustituir a Carmelina en la Gobernación, son cada día más remotas y si está contando con el poder de convocatoria que ha tenido este ejemplo en este municipio, no le arrendamos ninguna ganancia, y no debe olvidar que por allí hay otros candidatos que tienen un apoyo político significativo, que también aspiran a ese cargo y no me estoy refiriendo precisamente al perifoneador de Yaritagua, quien tampoco va para el baile. Por cierto, sugiero a algunos dirigentes políticos de este municipio, no seguir “tirando flechas” a ver si atinan con quienes me filtran informaciones, acusando en forma alegre e irresponsable a personas que ni siquiera conocemos personalmente, además no se trata de uno, son varios y varias. Ha llamado la atención en las dependencias de la Alcaldía de Iribarren, la presencia de ex altos funcionarios de la pasada administración, realizando gestiones en esas dependencias administrativas, incluso algunos comentarios indican que supuestamente están actuando como gestores para obtener permisos y licencias para la instalación de ventas de licores, lo cual al parecer se les facilita por que no solamente se conocen todas el contenido de todas las normativas vigentes, pero además todas las “trampas” y aún mantienen sus “enlaces” dentro de la institución, lo que las facilita la faena. Aseguran que estas diligencias las facturan en dólares, lo que les permite a su vez repartir con quienes les agilizan los trámites dentro de la institución, de tal manera que vamos a estar muy atentos en relación con estos nuevos guisos que se están cocinando.

Juan Bautista Salas