Diputado Millán: A través de la “Operación Centurión” buscan sabotear movilización del 16 de noviembre #30Oct

A través de una serie de acciones, denominadas “Operación Centurión”, el régimen y el partido oficialista pretenden sabotear la convocatoria de la movilización convocada por el presidente Juan Guaidó para el 16 de noviembre en todo el país, denunció este miércoles el diputado de Primero Justicia, Jorge Millán.

Precisó que el régimen está organizando estas acciones, montando ollas de terrorismo, planes subversivos asociados al 16 de noviembre, con la intención de evitar la movilización que para ese día ha convocado el Presidente del Parlamento y Presidente encargado de la República, Juan Guaidó.

Señaló que pretenden utilizar las fuerzas policiales que son instrumentos que utilizan para reprimir y para sostener a un gobierno a un gobierno que no esta sustentado en lo que establece la Constitución venezolana como lo es el voto.

Precisa que hay diputados y lideres políticos oficialistas que están dentro de la planificación, con el fin de evitar que esta actividad del pueblo venezolano se produzca y también para atemorizar a la gente para que no participe.

Señaló que una de las primeras acciones que están adelantando, es denunciar públicamente esta acción, de manera que el pueblo sepa que esas ollas que piensan montar son falsas y que las están organizando para sabotear la movilización del 16 de noviembre.

“A nosotros no nos queda otra alternativa que seguir luchando, lo

han hecho los diputados y el último gobernador y diputado que

ha sido allanado es Juan Pablo Guanipa, quien seguirá en la lucha,

no nos van a detener, vamos a continuar adelante y estas ollas,

que son práctica común del régimen, no van a evitar que las

acciones de la oposición y de la lucha del pueblo venezolano se

produzcan”, aseguró Millán.