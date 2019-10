VIRAL Fanático del béisbol detuvo jonrón con su pecho en juego de la Serie Mundial #30Oct

Jeff Adams se hizo famoso este fin de semana, tras recibir con su pecho un jonrón, sin soltar las dos ceverzas que sostenía en las manos, durante le quinto juego de la Serie Mundial.

El fanático de los Nationals de Washington detuvo la bola de home run conectada por Yordan Álvarez e inmedatamente viralizó las redes sociales. Tras ese hecho, la marca de cervezas Bud Light pidió ayuda a sus seguidores para encontrar al sujeto y obsequiarle el viaje al próximo partido (el sexto), pues lo consideran un héroe.

What a legend 🤣 This fan was double fisting with 2 beers and took Yordan's home run ball to the gut! pic.twitter.com/9Tfi8uiyhy

La marca publicó en su cuenta de twitter la franela que mandó a hacer con el momento justo de la “hazaña”, la cual obsequiaron a Jeff Adams para que la vista en dicho partido.

Un periodista estadounidense llamado Darren Rovell, declaró que la acción de Jeff le dejó a la empresa un derroche económico de 7.2 millones de dólares.

JUST IN: @budlight is sending “beers over baseball” guy, Nationals fan Jeff Adams, to tomorrow night’s Game 6 in Houston. They’ve also made him a shirt. Media value to Bud Light, according to @ApexMarketing, was $7.2 million. pic.twitter.com/fvP2bz2PoH