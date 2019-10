Vídeo Trabajadores de la Salud en Lara cumplen paro en las calles #30Oct

View this post on Instagram

#AvanceIMP A propósito del paro nacional del sector salud convocado para este miércoles 30 de octubre, el gremio de médicos y enfermeras del estado Lara marchó hasta la dirección regional para entregar un oficio donde exigen mejoras en las condiciones laborales y salariales. . Según el presidente del Colegio de Médicos, René Rivas, al menos el 90% de los trabajadores de la salud en Lara acataron el llamado y no asistieron a los centros hospitalarios. . Cabe acortar, que dicho paro solamente se estará aplicando para las actividades de consulta e intervenciones quirúrgicas electivas. . Texto y video: Luis Miguel Rodríguez