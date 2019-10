Paparoni: El hambre del pueblo tiene nombres y apellidos y vamos a llevarlos a la justicia #31Oct

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ha dado el marco adecuado para iniciar el esfuerzo más coordinado de la historia en continente para identificar, bloquear cuentas y bienes de quienes han robado al pueblo venezolano, aseguró Carlos Paparoni, representante de la Oficina de Cooperación Regional contra Lavado de Dinero y Corrupción, desde la OEA.

“El hambre del pueblo venezolano tiene nombre y apellido y nosotros vamos a llevarlos a la justicia”, aseguró el parlamentario, de acuerdo con la información dada a conocer por el Centro de Comunicación Nacional del Parlamento venezolano.

En tal sentido, el representante designado por el Gobierno Legítimo de Venezuela sostuvo que “la dictadura está sostenida por el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo y estamos convencidos que llevándolos a la justicia, le abriremos las puertas a la libertad”.

Asimismo, Paparoni agregó que “mientras no haya libertad para Venezuela no existirá paz para quienes la han robado y saqueado”, agregando que ya no hay más tiempo para la corrupción y el terrorismo.