Angello Aponte y su pasión por el cómic #4Nov

Angello es un joven de 13 años, que está dedicado a parte de su corta edad para dibujar cómics, sin ninguna preparación previa. Algunos de sus trazos son simples líneas, pero otros son muy detallados y se nota, número tras número de cómics, cómo sus dibujos van evolucionando.



Sus historias son especiales porque no retratan el típico protagonista todopoderoso al que nada le afecta. Sus creaciones son sencillas ya la vez complejas porque sus personajes tienen los problemas típicos del día al día ya pesar de sus dificultades no dejan de amparar a los indefensos, proteger a los caídos y dar al mundo una razón para vivir tratando siempre de no recurrir a la violencia.