Crisis obliga a la UCLA pedir colaboración a estudiantes para inscribirse #6Nov

Buenos días DCEEistas | Sobre las inscripciones | . Serán los días martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de noviembre. Tu boletín te indica fecha y hora que corresponde. . Para este proceso el estudiante deberá dar una colaboración de un kilo de comida o 25.000bs a través de una transferencia o pago móvil, a través de la siguiente cuenta: BBVA Provincial 01080571620100141847 Milka Useche V21126450 04145442996 Esta colaboración será destinada para la compra de insumos de limpieza y generar incentivos para las personas que cubren el aseo, vigilancia y en general el personal que a diario realiza sacrificios para estar en la universidad. Por eso es importante la colaboración de todos! . | Sobre los horarios | . Están disponibles en nuestro perfil de Facebook. Vayan a nuestra última publicación. . Estamos trabajando arduamente para la continuidad Académica. Te esperamos mañana para la jornada de limpieza. . | Nuevos ingresos | . Desde el martes 5/11 será la semana de iniciación de cara al inicio de clases. Será en el edificio de aulas. Via @ideaintegracion Centro de Estudiantes del DCEE